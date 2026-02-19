Instalan en El Salto la Comisión de la Carrera Policial

El Ayuntamiento de El Salto formalizó la instalación de la Comisión de la Carrera Policial de la Policía Preventiva Municipal, instancia que regulará los procesos de promoción interna dentro de la corporación.

De acuerdo con la autoridad municipal, la creación de este órgano establece lineamientos para que los ascensos se otorguen a través de convocatorias públicas, bajo requisitos específicos, evaluaciones formales y procesos de preparación académica y operativa, con lo que dejarán de ser discrecionales.

El Gobierno municipal señaló que el nuevo esquema busca garantizar igualdad de oportunidades para las y los elementos, así como fomentar la capacitación constante y el reconocimiento al mérito dentro de la corporación.

“Estamos construyendo una policía más preparada, más profesional y más comprometida con la seguridad de nuestras familias. La transformación también se vive en nuestra seguridad pública”, expresa la presidenta municipal, Nena Farías durante el acto protocolario.

Según lo informado, esta medida forma parte de una serie de acciones orientadas a fortalecer la estructura interna de la Policía Preventiva Municipal y mejorar las condiciones en las que el personal desempeña sus funciones.