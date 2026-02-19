Jornada “Huellitas Mundialistas” brindará atención integral a perros y gatos en San Pedro Tlaquepaque

Con el propósito de fortalecer las acciones de bienestar animal y proteger la salud pública, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, anunció la realización de la jornada gratuita “Huellitas Mundialistas”, la cual se llevará a cabo el 25 de febrero, de 9:00 a 14:30 horas, en el Centro Cultural El Refugio.

Durante esta jornada se brindarán servicios esenciales para perros y gatos, como esterilización, desparasitación y vacunación antirrábica, con el objetivo de promover la tenencia responsable, reducir la sobrepoblación animal y prevenir enfermedades transmisibles.

Las personas interesadas en acceder a estos servicios pueden solicitar información vía WhatsApp al 392 131 3721, o comunicarse a los teléfonos 33 3600 7145 y 33 3333 6790, extensión 66. También pueden acudir directamente a la Clínica de Salud Animal Tlaquepaque, ubicada en la colonia Nueva Santa María, donde se brinda orientación sobre requisitos y procedimientos.

Esta jornada forma parte de un programa permanente que el municipio implementa en distintas colonias, con la finalidad de consolidar una política pública integral en materia de protección animal y salud comunitaria.

De acuerdo con el calendario establecido, las próximas fechas de atención serán:

4 de marzo – Clínica de Salud Animal Tlaquepaque (colonia Nueva Santa María)

– Clínica de Salud Animal Tlaquepaque (colonia Nueva Santa María) 11 de marzo – Las Juntas

– Las Juntas 18 de marzo – San Sebastianito

– San Sebastianito 25 de marzo – La Ladrillera

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque refrenda su compromiso con el bienestar animal, la salud pública y la construcción de comunidades más responsables y solidarias.