Indaga Fiscalía doble asesinato en Tecalitlán; niña queda abandonada en escena del crimen

La investigación para aclarar el asesinato de un hombre y una mujer a bordo de un automóvil la noche de este 16 de septiembre en Tecalitlán está en manos de la Fiscalía de Jalisco.

Tecalitlán. FOTO: wikimapia.org

El titular de la dependencia estatal, Salvador González De los Santos, confirmó que el doble crimen tuvo lugar sobre la carretera de dicha localidad (kilómetro 5) a Jilotlán de los Dolores, y que las víctimas fueron halladas sin vida en un automóvil marca Toyota.

“También se localizó una menorcita de cinco o seis años, que iba con ellos; afortunadamente, ella resultó ilesa”, explicó el fiscal.

El funcionario dijo que “parece ser que fue una agresión directa. La información que tenemos ahorita es que al parecer ella tenía un negocio ahí en Tecalitlán”.

Agregó que hasta donde se sabe, el hombre no tenía algún parentesco con la mujer fallecida, sólo era un chofer que la trasladaba al momento en que fueron atacados.

Reportes periodísticos señalan que el cadáver del varón fue hallado al volante del coche, mientras que el de la femenina estaba en los asientos traseros.

La niña sobreviviente al ataque fue localizada abandonada en la escena del crimen por una persona que la resguardó para llevarla a la base de la policía municipal.

HOSPITAL DE RECLUTADOS EN TECALITLÁN

Apenas hace una semana, la Fiscalía de Jalisco anunció que en busca de un muchacho de 20 años de edad, desaparecido en Tlaquepaque, encontró en la cabecera municipal de Tecalitlán, una finca en donde convalecían reclutados por la mafia.

En el sitio se aseguraron medicamentos, material y botas ortopédicas, tres pares de muletas, una báscula gramera, botas tácticas y 100 tiros calibre 5.56 x 45, además de porciones de vegetal verde con características de la mariguana.

Ahí fueron rescatados ocho hombres que se hallaban en cautiverio -contando al que estaba desaparecido en Tlaquepaque- y se dejó detenidos a otros cinco varones y a una mujer quienes presuntamente mantenían a los otros privados de la libertad.

CINCO MUERTOS EN JILOTLÁN DE LOS DOLORES

Y el pasado fin de semana hubo en la misma zona de Jalisco, pero en territorio de Jilotlán de los Dolores, operativos militares en un par de campamentos clandestinos pertenecientes al Cártel Nueva Generación (CNG) con enfrentamientos que dejaron un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y un militar muerto en cumplimiento del deber.