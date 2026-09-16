El trazo del tren Guadalajara-CDMX ingresará a la ciudad por Tonalá, aseguró el alcalde

El alcalde de Tonalá Sergio Chávez, durante el Grito de Independencia, en Tonalá.

La ruta del tren Guadalajara-Ciudad de México, en el tramo entre la capital jalisiciense y León, Guanajuato, pasará por Tonalá, según confirmó el alcalde Sergio Chávez Dávalos.

Las obras del tren de pasajeros que conectará Guadalajara con la capital del país, tras 30 años de que desapareció esa ruta, comenzarán en 2027 en territorio jalisciense.

Sergio Chávez hizo gestiones ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que el trazo de las vías férreas pasen por Tonalá y pueda beneficiar a sus habitantes.

“Para mayo de este año nos citan a diez alcaldes a Palacio de Gobierno, donde nos dicen que la ruta es la siguiente: cruzaría los municipios de San Diego de Alejandría, Arandas, Tepatitlán, Acatic, Zapotlanejo, Tonalá, Tlaquepaque y Guadalajara. La ruta viene -literal- por lo menos de Tepatitlán hasta acá, paralelo a la autopista de Los Altos”, indicó.

El alcalde de Tonalá dijo que el gobierno federal solicitó a los ayuntamientos por donde pasará el trazo de la ruta del tren de pasajeros, que eximan al 100% de los impuestos y permisos municipales.

Ese trámite ya lo cumplió el gobierno de Tonalá y su cabildo, dijo Sergio Chávez.

“En el caso de Tonalá ya lo hicimos, ya lo votamos al 100%, ya hay dictámenes, ya está entregada toda la información a la Secretaría General de Gobierno, ellos nos comentaban que estaban haciendo un trámite para que también en el Congreso del Estado, voten lo que tenga que votar, pero repito, el trazo entra por el municipio de Tonalá, fue algo que nosotros estuvimos haciendo la gestión en la ciudad de México”, precisó.

En estos momentos, el gobierno de Tonalá realiza la gestión respectiva para que, en el cruce de avenida Tonaltecas y la autopista a Zapotlanejo se construya ahí un parador.

Actualmente, el proyecto dice que hay paraderos del tren en Capilla de Guadalupe (municipio de Tepatitlán), Tepatitlán, Zapotlanejo y en avenida Patria y autopista (municipio de Tlaquepaque) donde está la Línea 3.

Sin embargo, en el caso de la estación solicitada en Tonalá aún no es seguro que se concrete. Por ello, Sergio Chávez dijo que realiza esas gestiones en la capital del país.

La ruta del tren de pasajeros de Guadalajara a la ciudad de México estaría lista en 2029, con una inversión general de 55 mil millones de pesos, sin incluir los trenes.

Al gobierno de Jalisco le corresponde liberar los derechos de vía en el trazo en territorio estatal.