Lanzan Academia Imeplan 2026 en el marco del 12º aniversario del Instituto

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas en planeación urbana y gobernanza metropolitana, el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) presentó el Programa de Formación Metropolitana 2026, Academia Imeplan, en el marco de su 12º aniversario de actividades.

Durante el evento, se anunció la firma de un convenio de colaboración con El Colegio de Jalisco, alianza que permitirá otorgar constancias con valor curricular y fortalecer la profesionalización en materia de planeación y gestión territorial.

Para su edición 2026, la Academia Imeplan ofrecerá seis cursos gratuitos, que se impartirán entre marzo y septiembre, con la participación de 16 instructores y 40 cupos disponibles por curso-taller.

La Directora General del Imeplan, Patricia Martínez Barba, destacó que el Instituto cumple 12 años consolidando un modelo de coordinación metropolitana reconocido a nivel nacional.

“En estos 12 años hemos evolucionado sin dejar de ser lo que somos: un Instituto de Planeación. Seguimos diseñando instrumentos y acompañando su implementación, generando datos y gestionando conocimiento que transforma decisiones”, afirmó.

Subrayó que la creación de la Academia Imeplan responde a un momento clave, ya que todos los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara actualizan simultáneamente sus Planes Parciales, en congruencia con el ordenamiento metropolitano, lo que exige mayores capacidades técnicas compartidas y un acceso ciudadano más amplio a la información.

La Academia está dirigida a personas interesadas en las metrópolis, entre ellas estudiantes universitarios y de posgrado, integrantes de asociaciones vecinales y de la sociedad civil organizada, servidores públicos, personal académico y docente, así como representantes del sector empresarial, cámaras, colegios y desarrolladores inmobiliarios.

Por su parte, el Presidente de El Colegio de Jalisco, Roberto Arias de la Mora, reconoció la relevancia del aniversario del Imeplan y el avance que representa la creación de esta Academia.

“Cumplir 12 años es celebrar un sueño colectivo de quienes repensamos la coordinación metropolitana. Este paso hacia la Academia es natural y fundamental para ampliar el acceso público a las herramientas desarrolladas por el Instituto”, señaló.

En tanto, la Directora de Planeación Estratégica, Seguimiento y Evaluación del Imeplan, Mónica Ballescá Ramírez, presentó los detalles del programa, el cual ofrecerá seis cursos introductorios en modalidad híbrida, con sesiones virtuales y presenciales, y la entrega de reconocimientos con valor curricular avalados por El Colegio de Jalisco.

“El programa consta de seis cursos en formato corto y talleres prácticos, con 40 espacios disponibles por curso y una duración aproximada de siete horas cada uno. Buscamos construir un lenguaje común y generar conocimiento colectivo sobre la ciudad”, explicó.

Las clases se impartirán los miércoles de 16:00 a 18:00 horas, y abordarán temáticas como planeación estratégica, gobernanza metropolitana, cartografía y gestión de datos, movilidad sostenible, ordenamiento territorial, acción climática y gestión integral de riesgos.