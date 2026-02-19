Mesa directiva del Congreso exhorta a que ya se aprueben las reformas pendientes de transparencia

Al centro, la diputada del PAN, Claudia Murguía, vicepresidenta del Congreso. Se instruyó a la Jucopo para que se resuelva el rezago en transparencia.

La vicepresidenta del Congreso, Claudia Murguía Torres, hizo un exhorto público desde la mesa directiva, para que la Comisión de Participación Ciudadana, que preside el diputado de Morena, Alejandro Barragán, dictamine ya las reformas a las leyes secundarias en materia de transparencia.

El tema tiene un atraso de dos meses y cinco días, ya que el Congreso de Jalisco se fijó el 15 de enero como el plazo máximo para aprobar las leyes de transparencia, que prevé la creación de una Agencia de Transparencia, que reemplazará al extinto Instituto de Transparencia (Itei).

En sesión del pleno efectuada la tarde de este jueves, la diputada del PAN, Claudia Murguía, dijo que, ante el evidente atraso, si la Comisión respectiva no cumple con su responsabilidad, entonces, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) deberá crear una comisión especial que en 30 días resuelva el asunto.

“Antes de cerrar esta sesión, esta presidencia quiere dar cuenta a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se han vencido los términos establecidos por el articulo 103 de nuestra Ley Orgánica de las iniciativas que fueron presentadas y turnadas en materia de transparencia marcadas con los Infolej 864, 1786, 1810 1938”, precisó la legisladora.

Claudia Murguía instruyó a la diputada del PRI, María del Refugio Camarena, presidenta de la Jucopo, para que atienda el caso y, de ser necesario, integre esa comisión especial que haga el trabajo que no ha sacado la Comisión de Participación Ciudadana.