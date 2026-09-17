Impulsa Pablo Lemus a OSC con inversión de 75 mdp

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Con una inversión de 75 millones de pesos, el Gobierno de Jalisco fortaleció la labor de 152 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mediante el programa Yo Jalisco Apoyo a Organizaciones Civiles, encabezado por el Gobernador Pablo Lemus Navarro.

A través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), se impulsarán 115 proyectos en modalidad de coinversión y atención especializada, además de 37 proyectos adicionales, con impacto en más de 50 mil beneficiarios.

El mandatario estatal destacó que el apoyo a las asociaciones civiles se ha incrementado de manera significativa, al pasar de 40 millones de pesos en años anteriores a 75 millones en esta etapa, reconociendo que su labor es fundamental para atender a grupos prioritarios en temas de salud, inclusión, asistencia social y desarrollo comunitario.

Durante el evento, realizado en el Albergue Fray Antonio Alcalde, se entregaron apoyos simbólicos a representantes de las asociaciones Medyarthos, Luz de Esperanza, CORDICA 21, Galilea 2000 A.C. y Don Bosco Sobre Ruedas.

Priscilla Franco Barba, titular de la SSAS, subrayó que detrás de cada cifra existen historias de esperanza y resiliencia, mientras que Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara, reconoció la corresponsabilidad de las OSC en la construcción de un Jalisco más justo.

Además del apoyo económico, se impartieron capacitaciones a 403 representantes de 232 organizaciones, con el propósito de fortalecer sus conocimientos y herramientas para el desarrollo de proyectos.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso de consolidar la cobertura y asistencia focalizada en los sectores de mayor vulnerabilidad, en alianza con las OSC que trabajan de manera cercana con las comunidades.

Con esta estrategia, Jalisco se coloca como referente nacional en el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, al reconocer que las OSC son aliadas estratégicas para atender problemáticas sociales con un alto grado de especialización y cercanía con las comunidades.

La política pública de apoyo a las organizaciones se proyecta como un modelo de corresponsabilidad que busca disminuir la brecha de desigualdad, generar soluciones sostenibles y consolidar un tejido social más fuerte en beneficio de niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.