En reconocimiento a la labor institucional que realiza en Jalisco y en todo el país, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, participó en la conmemoración del 113 Aniversario de la Creación del Ejército Mexicano, en un acto cívico-militar celebrado en las instalaciones de la XV Zona Militar, en Zapopan.

Participa Pablo Lemus Navarro en la conmemoración del 113 Aniversario del Ejército Mexicano (Cortesía)

Durante la ceremonia, el mandatario estatal subrayó que el Ejército Mexicano es una de las instituciones con mayor respeto, credibilidad y respaldo ciudadano en México, al destacar su cercanía con la población y su papel clave en la construcción de la paz.

“El Ejército Mexicano está en todas partes, es una de las instituciones que más confianza genera entre las mexicanas y mexicanos. Siempre es la mejor calificada cuando se evalúa el servicio público”, afirmó Lemus Navarro.

El Gobernador resaltó que gracias al trabajo coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea, Jalisco registra una de las mayores reducciones en la incidencia delictiva a nivel nacional.

“Jalisco ha contribuido de manera significativa al descenso de los principales índices delictivos, como el homicidio doloso, la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes, el robo de vehículos de carga y el robo a bancos”, puntualizó.

Por su parte, el General de División de Estado Mayor, Porfirio Fuentes Vélez, Comandante de la V Región Militar, señaló que la fortaleza del Ejército Mexicano no radica únicamente en su capacidad operativa, sino en el espíritu, vocación y valores de sus integrantes.

“Desde su origen, el Ejército Mexicano ha sido más que una fuerza armada: representa el pilar fundamental en la defensa de nuestra soberanía”, subrayó.

Asimismo, Julio César Islas Sánchez, General de Brigada de Estado Mayor y Comandante de la XV Zona Militar, destacó que, pese a su carácter joven como institución, el Ejército Mexicano se rige por valores sólidos que honran la lealtad, el deber y el compromiso con el pueblo de México.

“Tenemos un Ejército entregado a sus cinco grandes misiones: la seguridad nacional, la seguridad interior, la seguridad pública, así como las labores cívicas y sociales”, enfatizó.

Como parte del acto conmemorativo, se realizaron Honores a la Bandera Mexicana y se entonó el Himno Nacional, en un ambiente de solemnidad y respeto.

A la ceremonia asistieron Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad Pública; Salvador González de los Santos, Fiscal del Estado; y Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, entre otras autoridades civiles y militares.