Afianzan coordinación interinstitucional para prevenir el embarazo adolescente en Jalisco

. . (Carlos Zepeda)

Con el objetivo de fortalecer la justicia social y garantizar los derechos de la niñez y las juventudes, dependencias estatales realizaron la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Jalisco (GEPEAJAL).

Durante el encuentro se revisaron las estadísticas de 2025, los avances de la Ruta NAME para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas, así como las estrategias municipales de prevención. Este mecanismo técnico asegura acompañamiento efectivo, evita la revictimización y garantiza el acceso a servicios de salud y educación.

La Secretaria Técnica del GEPEAJAL, Fabiola Loya Hernández, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), reconoció la disposición de las instituciones participantes:

“La participación de múltiples instancias da cuenta del compromiso de esta administración para fortalecer este grupo como un instrumento clave de prevención, atención y acceso a la justicia”, subrayó.

Estrategias municipales y programas destacados

Se presentó el programa Asociaciones por la Igualdad (API), que trabaja en territorio junto a asociaciones civiles para brindar información, acompañamiento y alternativas a adolescentes.

En 2025 se intervinieron los municipios de Mezquitic, Tapalpa, Jocotepec y Poncitlán; este año se incidirá en la Región Lagunas con un presupuesto de 2 millones de pesos.

Uno de los objetivos principales es instalar los Grupos Municipales para Prevenir el Embarazo Adolescente (GUMPEAS) en los 125 municipios del estado.

Campañas transversales

La Dirección de Juventudes presentó una campaña preventiva que articula programas de salud mental, física y sexual en centros educativos y redes sociales. Entre sus herramientas destacan la Caravana EDUSEX y las jornadas de salud integral, que incentivan decisiones informadas y el autocuidado.

Participación interinstitucional

La sesión contó con la presencia de Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, así como titulares y representantes de la Secretaría de Salud, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y organismos de la sociedad civil. Además, se definieron formatos y fechas para el Plan de Trabajo anual de las instituciones que integran el grupo.

El GEPEAJAL articula en Jalisco la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), con el propósito de reducir los índices de fecundidad en menores de edad mediante educación integral y acciones coordinadas.