Proponen llamar a Conagua y al secretario de Gestión del Agua para que expliquen obras pendientes en El Zapotillo

César Madrigal Díaz, diputado del PAN. Presentó su propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso.

Ante la polémica sobre las obras que necesita la presa El Zapotillo para traer agua a Guadalajara, el diputado del PAN, César Madrigal Díaz, propone llamar a comparecer al titular del Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gustavo Figueroa Cuevas, así como al secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco, Ernesto Marroquín Álvarez, para que expliquen qué ha ocurrido con la presa El Zapotillo y cuándo podrá utilizarse el 100 por ciento del agua disponible.

El legislador pide que los responsables de los gobiernos federal y estatal comparezcan para informar sobre las obras y los recursos destinados a garantizar el abasto de agua en Jalisco.

“Estoy haciendo una petición para que el pleno del Congreso pueda girar una atenta invitación al titular del Organismo de la Cuenca Lerma-Chapala-Pacífico de la Conagua y también a Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, para que nos informen a los ciudadanos, qué ha pasado con el agua de la presa El Zapotillo, es decir, cuándo vamos a poder utilizar 100% de agua de este embalse, esto, ante la grave crisis de mala calidad del agua que estamos viviendo en la zona metropolitana”, dijo.

César Madrigal dijo que pese al anuncio de que se haría una inversión federal de cinco mil millones de pesos para las obras complementarias de la presa El Zapotillo, el proyecto no está incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.

“Hace un par de semanas, el gobernador del estado anunció que había llegado a un acuerdo con la presidenta de la república, de que iba a invertir el gobierno federal, cinco mil millones de pesos para las obras complementarias de la presa El Zapotillo, que tienen que ver con un nuevo acueducto que venga de la presa Calderón (en Zapotlanejo) hasta la planta del SIAPA de San Gaspar que está en Tonalá y obras de electrificación de presas derivadoras que vienen desde El Zapotillo en Los Altos y que vienen a la presa Calderón. Lamentablemente, no hemos visto una voluntad política al respecto”, precisó.

Madrigal Díaz consideró grave que durante 2026 no ha llegado agua de esta presa a la Zona Metropolitana, pese el anuncio que hizo el gobernador Enrique Alfaro, hace dos años.

El diputado solicitó que se conoczca dónde están los cinco mil millones de pesos anunciados por las autoridades, cuándo comenzarán a ejercerse, qué obras se realizarán y cuál será finalmente la capacidad de conducción del proyecto, ya que se ha señalado que El Zapotillo aportaría cinco metros cúbicos por segundo, mientras que actualmente el Lago de Chapala aporta alrededor de 8.5 metros cúbicos por segundo al abastecimiento de la ciudad.

De utilizarse el agua de la presa El Zapotillo esto permitiría reducir hasta en 60 por ciento la extracción del Lago de Chapala, fuente que actualmente aporta cerca del 70 por ciento del agua que abastece a la Zona Metropolitana de Guadalajara.