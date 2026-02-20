Analizan legisladores, académicas, servidores públicos y colectivos crear nuevo organismo para atender a víctimas

La sesión de trabajo se realizó en el salón Legisladoras del Congreso.

Durante más de tres horas y 30 minutos, legisladores, la Subsecretaría de Derechos Humanos, comisionadas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), académicas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) e integrantes del colectivo Por Amor a Ellos, entre otros, analizaron la iniciativa para convertir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en un organismo público descentralizado, con mayor autonomía técnica y capacidad operativa.

La mesa de trabajo se realizó en el Congreso del Estado, bajo la conducción del diputado del PRI, Aurelio Fonseca Olivares, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, presidenta de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas.

La legisladora Tonantzin Cárdenas señaló que se propone reformar 100 artículos y agregar otros 50 a diversas leyes, por lo que se trata de un trabajo largo a realizar. “La idea es abrir espacios de participación directa para víctimas y academia en la toma de decisiones”, dijo.

“Por eso hicimos un trabajo de diagnóstico en esa Comisión y a partir de ese diagnóstico es que trazamos una ruta muy clara. El programa construido con las víctimas y las instituciones sobre las 50 acciones mínimas urgentes a atender tanto en materia legislativa, como ejecutiva, por eso agradezco la voluntad y la presencia de todas y todos ustedes que son parte de la función pública, especificamente del Poder Ejecutivo. Es sumamente importante que estos trabajos se lleven en colaboración, en colectivo”, explicó Cárdenas.

La codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Denise Montiel Flores, dijo que una idea es que el nuevo organismo de atención a víctimas en Jalisco, se base en el modelo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

“Por ello, la propuesta de convertir a dla CEAAV en un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios no es un cambio mínimo, es una condición mínima para garantizar independencia técnica y autonomía financiera”, dijo Montiel.

El diputado del PRI, Aurelio Fonseca Olivares, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, precisó que se busca “armonizar” las normas estatales, con la Ley General de Víctimas.

“Esta iniciativa responde a una necesidad impostergable, armonizar nuestra legislación estatal con la Ley General de Víctimas, de manera que ninguna persona en Jalisco, vea limitados sus derechos por vacíos normativos, diferencias de interpretación o falta de coordinación institucional”, indicó.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Bayardo Pérez, pidió que se revise muy bien el tema presupuestal, a fin de que sea un organismo útil y que tenga los recursos económicos suficientes para operar.

“Un organismo público necesita tener sus propias áreas de gestión administrativa. Actualmente la Comisión de Víctima no se hace cargo de eso, porque la Secretaría General de Gobierno es la que tramita todo el tema de los recursos humanos y financieros. (…) Eso es personal que se tiene que contratar. Lo pongo en la mesa para contratarlo”, apuntó Bayardo.