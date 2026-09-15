Indagan asesinato de automovilista en Tonalá; se presume que es hermano de regidor

Un hombre fue asesinado a balazos el lunes luego de un supuesto altercado vial con un motociclista; el crimen se suscitó en el Fraccionamiento Misión de los Viñedos, perteneciente a Tonalá. El caso es investigado por agentes de Homicidios Intencionales de la Fiscalía del Estado.

Se dice que el fallecido es hermano de un regidor del Ayuntamiento tonalteca y que el día de los hechos, por la mañana, conducía un automóvil cuando tuvo diferencias con el chofer de una moto, al que incluso había chocado.

En el momento más álgido del incidente, el motociclista sacó una pistola y lesionó de un tiro en el cuello al automovilista, quien incluso siguió manejando hasta impactar a otras personas que también viajaban en moto. Esto último ocurrió en la Calle Ribera del Duero, cerca del cruce con Lanzarote.

El herido de bala fue trasladado a un lugar para que fuera atendido, sin embargo, no sobrevivió.

Ha trascendido que el occiso es hermano de Santos Hernández, regidor que preside la comisión edilicia de Servicios públicos en el Ayuntamiento de Tonalá.