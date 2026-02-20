Bienestar Animal realizará 80 esterilizaciones gratuitas en el marco del Día Mundial de las Esterilizaciones

En el marco del Día Mundial de las Esterilizaciones, la Dirección de Bienestar Animal del Gobierno de Guadalajara realizará una campaña masiva de esterilización gratuita con la meta de llevar a cabo 80 cirugías para perros y gatos, como parte de la estrategia integral para fomentar la tenencia responsable y combatir la sobrepoblación animal en el municipio.

La jornada se realizará el miércoles 25 de febrero, a partir de las 9:00 horas, en el Museo Infantil El Globo, donde personal médico del municipio, en coordinación con especialistas del Hospital Veterinario de la Universidad de Guadalajara, brindará atención profesional y segura a las mascotas que previamente hayan sido registradas.

El director de Bienestar Animal, Guillermo Kokowski Sivilla, informó que esta campaña busca generar un impacto directo en la reducción del abandono y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía, al tiempo que se fortalece la cultura del cuidado responsable.

“Tendremos 80 cirugías gratuitas para perros y gatos para contribuir de manera directa a reducir la sobrepoblación en nuestro municipio”, señaló, al destacar que la esterilización es la herramienta más efectiva para prevenir camadas no deseadas y disminuir el riesgo de enfermedades reproductivas.

El funcionario explicó que este procedimiento no solo ayuda a controlar la población animal, sino que también protege la salud de perros y gatos, al reducir la probabilidad de padecimientos como infecciones uterinas, tumores mamarios, problemas prostáticos y ciertos tipos de cáncer.

Las cirugías están dirigidas a animales mayores de seis meses de edad; en el caso de las hembras, no deberán estar gestantes, en celo ni en periodo de lactancia. Además, las mascotas deberán contar con un ayuno mínimo de 12 horas, tanto de sólidos como de líquidos, y encontrarse en buen estado de salud general.

Para acceder a este servicio, la Dirección de Bienestar Animal habilitó un sistema de registro previo a través del número telefónico 33 36 69 13 90, mediante el cual se asignará la cita correspondiente, ya que el cupo es limitado.

Kokowski Sivilla destacó que Guadalajara es uno de los pocos municipios que ofrece el servicio de esterilización gratuita de manera permanente durante todo el año, a través de tres sedes fijas: el Módulo Villa Guerrero, la Dirección de Protección Animal y el Centro de Control Animal, además de contar con un quirófano móvil que recorre distintas colonias para acercar este beneficio a las zonas donde más se necesita.

Agregó que para las personas con domicilio en Guadalajara, las cirugías realizadas fuera de esta campaña también son completamente gratuitas, reafirmando el compromiso del Gobierno municipal con el bienestar animal y la salud pública.