Entrega Vero Delgadillo obras y equipamiento a escuelas con inversión superior a cinco millones de pesos

Con una inversión superior a los cinco millones de pesos, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó obras de rehabilitación y equipamiento escolar en beneficio de estudiantes de la Secundaria Técnica 148 y de 20 planteles educativos de la zona, como parte del compromiso adquirido durante el programa Martes Comunitario.

En la colonia Anexo 18 de Marzo, la Alcaldesa encabezó la entrega de la rehabilitación integral del patio de recreo de la Secundaria Técnica 148, obra en la que el Gobierno de Guadalajara invirtió 4.2 millones de pesos para mejorar las condiciones del plantel. La intervención incluyó la instalación de una lonaria, la rehabilitación de la cancha de usos múltiples, la sustitución de losas deterioradas, la colocación de iluminación, la construcción de rampas de accesibilidad, la instalación de barandales y mallas de protección, así como la colocación de canastas nuevas con aros retráctiles, con el objetivo de brindar un espacio seguro, funcional y digno para las y los estudiantes.

Durante su mensaje, Delgadillo recordó que la obra surgió a partir de una petición ciudadana realizada en uno de sus recorridos por la zona, cuando dos vecinas le solicitaron desviar su ruta para visitar el plantel y escuchar directamente las necesidades de la comunidad escolar. En ese encuentro, las y los estudiantes pidieron el techado del patio, una solicitud que hoy se materializa con la entrega del nuevo domo.

“Estamos aquí entregando un domo nuevo, las canchas y una renovación de la escuela. Cumplimos la palabra y los estamos cuidando. Así es como nos gusta trabajar, cerca de la gente y en la calle”, expresó la Presidenta Municipal, al destacar que invertir en educación es apostar por el futuro de la ciudad, al ofrecer espacios adecuados que impulsen el desarrollo integral del alumnado.

La Alcaldesa hizo además un llamado a las y los estudiantes para preservar y cuidar los espacios rehabilitados, al señalar que el respeto por la escuela es también una forma de demostrar amor por la ciudad.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Araúz, explicó que los trabajos realizados garantizan mayor seguridad y funcionalidad en el plantel, al mejorar la infraestructura y brindar condiciones óptimas para la práctica deportiva, la recreación y la convivencia escolar.

La directora de la Secundaria Técnica 148, María Elena Arévalo González, agradeció la intervención, al señalar que la obra representó una gestión de aproximadamente 30 años para contar con un espacio digno y funcional. En tanto, el alumno Iván Gianluca Cruz Altamirano, en representación de la comunidad estudiantil, destacó que las mejoras dignifican a las y los estudiantes y fortalecen el sentido de pertenencia.

Como parte de la jornada, también se entregó material escolar, kits deportivos y equipo tecnológico a 20 escuelas ubicadas en el entorno del plantel, mediante el programa Escuelas con Corazón, con una inversión cercana al millón de pesos. La Coordinadora General de Combate a la Desigualdad, Carmen Julia Prudencio, informó que en esta tercera entrega se dotó a estudiantes y docentes de herramientas tecnológicas, con la distribución de proyectores y equipos de cómputo que beneficiarán a más de siete mil niñas, niños y jóvenes.

Adicionalmente, la Secundaria Técnica 148 recibió 402 kits escolares como parte de la estrategia Listas y Listos para la Escuela, con el propósito de apoyar la permanencia escolar y fortalecer el proceso educativo.