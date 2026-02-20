Extraditan de España a sacerdote acusado de abuso sexual de cuatro niñas en Zapotlanejo

Sacerdote detenido en España por abuse sexual en Jalisco

De Madrid a Puente Grande. Un sacerdote acusado de abuso sexual en agravio de por lo menos cuatro niñas fue extraditado de España, en donde había sido detenido luego de que el Gobierno de Jalisco emitió una alerta migratoria y se solicitó la ayuda de la Interpol

Los delitos sexuales presuntamente fueron cometidos por el religioso entre abril y mayo del año 2022 en una casa hogar situada en el municipio de Zapotlanejo, a donde el ahora detenido acudía a confesar a las internas.

La Fiscalía del Estado dijo que en contra de Ramón “N”, existían “al menos tres denuncias” por delitos en detrimento de “al menos cuatro niñas”.

La dependencia estatal indicó que el sacerdote fue capturado en España en 2025 mediante una ficha roja emitida por la Interpol, y que “fue extraditado desde Madrid hasta la Ciudad de México, y puesto a disposición de elementos del Área de Extradiciones, Deportaciones y Asistencia Jurídica Internacional de esta representación social”.

“Este viernes, 20 de febrero, se concretó su traslado a Jalisco, donde fue puesto a disposición del juzgado que lo requería para investigarlo por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores”, agregó la Fiscalía.

La corporación señaló que de acuerdo con las tres denuncias interpuestas en 2022, Ramón “N” presuntamente aprovechó la cercanía que le otorgaba su puesto como sacerdote para cometer los abusos en una casa hogar, de la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo,

“Entre abril y mayo de 2022, el señalado acudió a la casa hogar para realizar actividades similares a la confesión, sin embargo, se presume que en esos momentos realizó los abusos y que incluso amenazó a una de las víctimas para que no contara lo sucedido”.

El Ministerio Público integró las carpetas de investigación en donde Ramón “N” era señalado como presunto causante, y solicitó las órdenes de aprehensión en su contra, sin embargo, el religioso huyó del país.

En marzo de 2025, tras una alerta migratoria, el presunto abusador fue capturado en España y se le mantuvo a disposición de autoridades de aquel país mientras se resolvía la solicitud de extradición hacia México.