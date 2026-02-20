Refuerza Zapopan coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil para fortalecer el impacto social en 2026

Con el objetivo de propiciar un diálogo cercano, reforzar la articulación institucional y dar a conocer el Plan Anual de Trabajo 2026, el Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Asociaciones Civiles, convocó a un encuentro con dirigentes y representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del municipio.

Actualmente, en Zapopan operan más de 250 Organizaciones de la Sociedad Civil activas, las cuales desarrollan proyectos en diversos ámbitos sociales. Dentro de este universo destacan varias Casas Hogar que brindan protección, acompañamiento y atención integral a más de 400 niñas, niños y adolescentes, desempeñando una labor fundamental en la garantía de sus derechos y bienestar.

La directora de Asociaciones Civiles de Zapopan, Emma Sofía Serrano García, subrayó que durante la actual administración se continuará respaldando y fortaleciendo a las asociaciones civiles, con el fin de ampliar su impacto positivo en la comunidad.

“Seguiremos con todos los programas que ya ejecuta la Dirección de Asociaciones Civiles, como Sumando por Zapopan, Dar Hogar, Zapopan Apoya y Zapopan Seguro y Preparado. Buscamos la mejor manera de apoyarlos y fortalecer su labor para que sigan cambiando vidas y acompañando a quienes más lo necesitan”, expresó.

Por su parte, el Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, puntualizó que para 2026 se trabaja de manera conjunta con PROJAL en la creación de un fondo que permita incrementar el apoyo a las asociaciones civiles, particularmente en rubros como capacitación, adiestramiento y equipamiento.

“En Zapopan nos enorgullece impulsar la capacitación, el adiestramiento y el apoyo en equipamiento, porque sabemos que fortalecer a las organizaciones es fortalecer a nuestra comunidad”, destacó.

Líneas estratégicas y mayor respaldo financiero

Durante la presentación del Plan Anual de Trabajo 2026, se detallaron las líneas estratégicas que guiarán la gestión, entre las que destacan el fortalecimiento institucional de las organizaciones, esquemas de capacitación, mejora en los mecanismos de vinculación con el gobierno municipal y criterios claros para la asignación de apoyos.

Asimismo, se resaltó la evolución del programa “Sumando por Zapopan”, mediante el cual se ha incrementado progresivamente la bolsa de recursos destinados a las OSC. En el periodo 2021–2024, se inició con 2 millones de pesos, cerrando con 4 millones; mientras que para la administración 2024–2027, se proyecta una inversión de 8 millones de pesos, duplicando nuevamente el respaldo financiero a las causas sociales.

El Gobierno de Zapopan reiteró que el trabajo coordinado con las organizaciones civiles es clave para ampliar el alcance de las políticas públicas, atender sectores prioritarios y consolidar una ciudad con mayor cohesión social, corresponsabilidad y participación ciudadana.