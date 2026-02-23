El Mundial de Futbol “sigue firme”, aseguró el secretario de Gobierno

Gabinete Estatal de Seguridad reunido en Casa Jalisco. Los mercados públicos también deben abrir al público, dijo Zamora.

El Gabinete Estatal de Seguridad presentó en Casa Jalisco un balance de daños de la jornada de violencia registrada en el estado este domingo.

El secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, dio a conocer que hubo 58 personas muertas: 30 delincuentes, 25 elementos de la Guardia Nacional, además de un custodio en el Penal de Puerto Vallarta, un elemento de la Fiscalía Estatal y una mujer civil que murió en fuego cruzado mientras realizaba ejercicio en Zapopan.

Hubo 41 personas detenidas: 20 delincuentes que participaron en los bloqueos y en los enfrentamientos y 21 que realizaban saqueos en negocios. Se mantiene el Código Rojo para todas las corporaciones de seguridad, advirtió Zamora.

“Es importante decirlo: se mantiene el Código Rojo, se mantiene en máxima alerta. Sin embargo, ya se ha dado la orden de que se reactive la actividad productiva y se mantiene el Código Rojo porque debemos estar muy atentos, no confiarnos y tratar de ser muy puntuales en la información todas las dependencia estatales y federales, por lo cual seremos muy cautelosos, muy cuidadosos de que la gente se sienta segura”, dijo.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos precisó que hubo ataques directos en contra de bases de la Guardia Nacional en Atotonilco, en carretera a Saltillo, a la altura del fraccionamiento Las Cañadas, así como en Teocaltiche y Lagos de Moreno.

“Por parte de la Guardia Nacional hubo fallecidos en la zona de La Barca y Atotonilco. Hubo otros fallecidos en Cañadas, hubo otro fallecido en Teocaltiche y otro en Lagos de Moreno, son en los puntos donde hubo bajas por parte de la Guardia Nacional”, indicó.

El secretario de Gobierno, Salvador Zamora, explicó que no se han recogido todos los vehículos quemados en los bloqueos, porque las empresas de grúas no querían trabajar, pero con las unidades propias de las secretarías de Seguridad y de Transporte, poco a poco se están limpiando todas las carreteras federales y estatales.

Se espera que en forma paulatina se abran negocios, comercios, oficinas de gobierno y los centros de trabajo.

Ante una pregunta de qué pasará con el Mundial de Futbol, en la sede de la capital jalisciense, el secretario de Gobierno expresó lo siguiente:

“Momentáneamente, el curso de este evento tan importante que será el Mundial de Futbol, sigue adelante y si hubiera alguna situación, desde luego se las haríamos saber, pero el Mundial de Futbol sigue como sede en Guadalajara”, finalizó.