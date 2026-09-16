Lemus encabeza desfile cívico-militar ante 20 mil asistentes

Con la presencia de alrededor de 20 mil personas a lo largo de la avenida Vallarta, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó este martes el Desfile Cívico-Militar Conmemorativo por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

La columna recorrió la avenida Vallarta, desde Federalismo hasta la Glorieta de La Minerva, en una jornada que reunió a familias para presenciar el paso de los contingentes de las distintas corporaciones de seguridad, protección civil y agrupaciones civiles y charras.

En el parte de novedades se informó que participaron 12 banderas, ocho estandartes, 2 mil 561 elementos a pie, 321 vehículos, nueve vehículos anfibios, dos aeronaves, 75 caninos y 75 charros a caballo.

El desfile incluyó contingentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, Policía Vial, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Servicio Médico Forense, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

También participaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, Cruz Verde, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan, además de las Comisarías de Seguridad y agrupamientos de asociaciones civiles y charras de Jalisco.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó este martes el Desfile Cívico-Militar Conmemorativo por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México (EDGAR QUINTANA)

Un cierre con saldo blanco

Durante el acto, Lemus Navarro destacó la respuesta de las familias que participaron en las actividades conmemorativas y reconoció el trabajo de las corporaciones encargadas de la seguridad durante las Fiestas Patrias.

“El día de ayer, en todo el estado de Jalisco, participaron 270 mil personas en las festividades patrias. En Zona Metropolitana de Guadalajara, un poco más de 100 mil personas, y en el Centro Histórico de Guadalajara, Plaza de la Liberación, Plaza de Armas, 60 mil personas. Un saldo blanco en todo el estado, unas fiestas patrias que se vivieron en calma”, detalló.

El Gobernador señaló que las celebraciones del 15 de septiembre transcurrieron sin incidentes mayores, con una asistencia de aproximadamente 60 mil personas al Centro Histórico de Guadalajara durante la ceremonia del Grito de Independencia y las actividades musicales, entre ellas la presentación gratuita de Grupo Frontera.

El desfile representó así el cierre de las celebraciones alusivas a las Fiestas Patrias en Jalisco, con una exhibición que permitió a las familias observar de cerca a las corporaciones y agrupamientos que participaron en el recorrido.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó este martes el Desfile Cívico-Militar Conmemorativo por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México (EDGAR QUINTANA)

La ruta fue planteada para ofrecer mayor espacio a las familias que acuden tradicionalmente a presenciar el desfile y, en esta ocasión, permitió extender la exhibición a lo largo de avenida Vallarta.

Al desfile acudieron autoridades estatales, municipales, del Poder Judicial, Legislativo y de las Fuerzas Armadas.

Entre los asistentes estuvieron Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad; Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad Pública; Sergio Ramírez, Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco; y Jorge Alberto Arizpe García, Comisario Vial.

También estuvieron Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara; José Luis Álvarez Pulido, Magistrado Presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado; y José Aurelio Fonseca Olivares, diputado y representante de la Mesa Directiva del Congreso local.

Por parte de las Fuerzas Armadas acudieron el General de División Estado Mayor Guardia Nacional José Martín Luna de la Luz, Coordinador Territorial de la Guardia Nacional Región Occidente; el General de Brigada Estado Mayor Gerardo Santos Soto, Comandante de la 15/a. Zona Militar; y el General de Ala Piloto Mayor Estado Mayor Aéreo Rodolfo Chiñas Rosales, Comandante de la Base Aérea Militar V, además de otras autoridades militares y de seguridad.