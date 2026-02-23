Permanecen evadidos 23 reos del Penal de Puerto Vallarta

Juan Pablo Hernández, secretario estatal de Seguridad. La situación está bajo control.

En la jornada de violencia de este domingo, un grupo de delincuentes destruyó la puerta del reclusorio de Ixtapa, Puerto Vallarta y tras realizar disparos y matar a un policía custodio, la delincuencia organizada logró la evasión de 23 reos, informó el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández González.

No se dieron a conocer los nombres, ni los delitos por los que estaban detenidos las personas fugadas. Ya se emitieron alertas a las corporaciones de seguridad de los estados vecinos de Nayarit, Colima y Michoacán, para que sean reaprehendidos.

“De momento, la información que se tiene al pase de lista es que son 23 los PPLs (Personas Privadas de su Libertad) que están evadidos. Ya se están haciendo las alertas correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura. Este hecho, ocurrió en forma lamentable cuando llegaron grupos criminales, hicieron algunos disparos a las instalaciones, con un vehículo derribaron un portón y es cuando logran ingresar. Los compañeros repelieron la agresión, lamentablemente falleció uno de nuestros compañeros de la Policía Penitenciaria, de los que estaban haciéndoles frente”, dijo.

Hubo un motín al interior del Penal de Puerto Vallarta, situado por la zona de la carretera a Puerto Vallarta-Las Palmas, pero ya está bajo control, aseguró el titular de Seguridad Pública.

“Posteriormente se generaron algunos connatos de riña al interior y ya estuvimos mandando apoyo de aquí de zona metropolitana de Guadalajara, que fue bastante complicado llegar. Ya está bajo control la situación, aún sigue personal de la CEDHJ en el lugar. Y se hizo el pase de lista y ya prácticamente está restablecida la seguridad en el Penal de Puerto Vallarta”, enfatizó.

Juan Pablo Hernández aseguró que, durante las acciones para calmar la riña, hubo personal de la CEDHJ para fungir como mediadores en un diálogo que se dio al interior del Penal.

La seguridad al interior del Penal se mantiene entre 90 y 100%, precisó el coordinador del Gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón.