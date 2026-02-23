Desde bebés hasta adultos mayores, las personas que pasaron la noche en el Zoo Guadalajara por el Código Rojo

Tras los acontecimientos registrados el domingo 22 de febrero de 2026 en la ciudad, el Zoológico Guadalajara resguardó a un grupo de más de mil visitantes que se encontraban dentro del parque al momento en que se activó el código rojo en el estado.

De acuerdo con la información difundida por la institución, las personas provenían de distintos estados del país, entre ellos Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán.

Se trataba principalmente de grupos de excursión que ingresaron antes del horario de apertura general, práctica habitual durante los fines de semana, por lo que ya estaban dentro de las instalaciones cuando comenzaron los hechos en la ciudad.

Aunque las puertas y taquillas fueron cerradas al público en general tras la activación de la alerta, a quienes ya habían ingresado se les permitió permanecer en el interior para evitar exponerlos a posibles riesgos al exterior. El grupo permaneció dentro del parque durante el horario habitual de operación.

Más de mil personas permanecen resguardadas en el Zoo Guadalajara (Cortesía)

Al concluir la jornada, los visitantes foráneos manifestaron su intención de no salir ante la incertidumbre sobre las condiciones en carretera. Actualmente permanecen en el estacionamiento del zoológico, dentro de los autobuses en los que viajaron y en los que ya tenían previsto pernoctar durante su trayecto.

Entre las personas resguardadas hay visitantes de todas las edades, desde bebés hasta adultos mayores. El zoológico informó que mantiene coordinación con autoridades municipales de Guadalajara y con el Gobierno del Estado de Jalisco para garantizar la seguridad del grupo.

En el lugar se cuenta con apoyo de servicios médicos municipales, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y el DIF Guadalajara. Se ha brindado atención médica y se han proporcionado cobijas, agua, alimentos, fórmula láctea, leche y pañales.

Los visitantes pasaron la noche en sus unidades de transporte, ya que el parque no dispone de instalaciones específicas para alojamiento. La vigilancia está a cargo de la policía municipal y metropolitana, así como del personal de seguridad del zoológico.

Se informó que el lunes 23 de febrero el parque permanecerá cerrado al público, en espera de que existan condiciones de seguridad que permitan a los visitantes regresar a sus lugares de origen.