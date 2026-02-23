Se restablecen actividades económicas este martes 24; regreso a clases el miércoles 25

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que ha acordado con los organismos empresariales la reactivación de las actividades económicas a partir de este martes 24 de febrero; además, en acuerdo con la Mesa de Seguridad, se ha determinado el regreso a clases en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero.

“El Código Rojo que activamos el día de ayer (domingo 22) nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo”, señaló Lemus Navarro.

“En acuerdo con la Mesa de Seguridad, quiero anunciar el regreso a clases en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero. Además, hemos acordado con los organismos empresariales que las actividades económicas se reactiven en su totalidad a partir de mañana (martes 23).

El mandatario aseguró que el transporte público se restablecerá este martes y que ya “operará con normalidad”.

Agregó que el Gobierno de México, para apoyar en tareas de seguridad, “ha enviado a Jalisco a 2 mil 500 militares más que se han desplegado en distintos puntos del Estado”.

Enfatizó el gobernador que ya “no tenemos reportes de incidencias nuevas y que seguimos liberando todas las carreteras de Jalisco, retirando los vehículos siniestrados”

Afirmó que en Puerto Vallarta se ha desplegado el suficiente personal para garantizar que también ahí se reanuden el servicio de transporte público, el abasto de alimentos y servicios para la zona hotelera y a la población en general, y que “seguimos trabajando para que este importante puerto regrese lo más pronto posible a la normalidad”.

El titular del Poder Ejecutivo consideró que de seguir la situación “como hasta ahora, mañana se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el Código Rojo”.

El mandatario envió “un llamado a la sociedad jalisciense, a las madres y padres de familia, a los empresarios y empresarias, a las y los trabajadores, a las y los estudiantes, a los servidores públicos: es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro Estado”.