Buscan a irapuatense que vino a Guadalajara para estudiar medicina

Karla Margarita Pérez Jiménez, desaparecida en Jalisco

“Salió de Irapuato, Guanajuato, dejando todo atrás con un solo sueño: superarse y estudiar para ser doctora. Ese sueño hoy está truncado. Está desaparecida. No es un número más. Es una hija, es una estudiante, es una joven con toda una vida por delante que no puede cumplir su meta porque alguien o algo se lo impidió”.

El anterior es el mensaje en redes sociales por la desaparición de Karla Margarita Pérez Jiménez, quien está ilocalizable desde el pasado 14 de septiembre y sus seres cercanos piden auxilio para dar con su paradero.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco ya emitió una alerta por la desaparición de la joven, quien tiene 22 años de edad, estudia la carrera de medicina en la Universidad Cuauhtémoc y fue vista por última vez en el Fraccionamiento Prados Vallarta, en Zapopan.

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Aunque la ficha de búsqueda señala que se desconoce su vestimenta, en redes sociales se ha manifestado que la estudiante desaparecida llevaba bata blanca y debajo un uniforme azul.