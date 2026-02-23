Lemus refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Federación y reconoció a corporaciones de seguridad

. .

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó la coordinación con los tres niveles de gobierno y la sociedad jalisciense ante el operativo de seguridad desplegado en Tapalpa, que derivó en enfrentamientos y bloqueos en distintos puntos del estado.

De manera preventiva, se suspendieron clases presenciales en todos los niveles educativos para este lunes 23 de febrero, así como el servicio de transporte público y eventos masivos. También se cancelaron actividades en centros del DIF, polideportivos y jornadas de vacunación, mientras hospitales y albergues continúan operando bajo vigilancia.

El mandatario refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Federación y reconoció la labor de las corporaciones de seguridad, salud y protección civil. Hasta el momento se reportan 25 detenidos, 19 vehículos retirados y afectaciones en comercios, bancos y oficinas públicas en diversos municipios.

Lemus hizo un llamado a la unidad y a atender únicamente información oficial:

“Mi compromiso es claro: seguir trabajando de manera coordinada con la Presidenta Claudia Sheinbaum y todo su Gabinete de Seguridad Federal. Vivimos horas críticas en las que fue clave la coordinación entre dependencias de todos los niveles de gobierno”, afirmó.

El Gobierno del Estado recomendó limitar traslados no esenciales y permanecer en lugares seguros, mientras se trabaja en la reactivación paulatina del transporte público y en la normalización de actividades en sectores educativos, culturales y deportivos.