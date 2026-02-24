Los 23 presos de alta peligrosidad que escaparon del reclusorio de Puerto Vallarta se unieron al CJNG

Reos de alta peligrosidad son considerados los 23 presos que a sangre y fuego escaparon el pasado domingo 22 del Reclusorio de Ixtapa en Puerto Vallarta, como parte de un motín que se dio en los disturbios por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, dijo que se tiene información de que los fugitivos ahora están “trabajando” para esa organización criminal que los liberó.

La fuga masiva de los internos del Centro Integral de Justicia Regional (CEINJURE) de Ixtapa, en Puerto Vallarta, se suscitó como parte de los narcobloqueos y disturbios generados la mañana del domingo 22 de febrero, luego de que fuerzas federales localizaron y dieron muerte a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el pueblo mágico de Tapalpa.

La evasión se dio a sangre y fuego, pues una célula del CJNG arribó a la prisión para realizar disparos y golpear las puertas con vehículos, mientras en el interior los reos se amotinaban.

En el ataque quedó muerto uno de los custodios, mientras los 23 presos se dieron a la fuga en los vehículos de los integrantes del cártel que cometieron el atentado.

Chrystian Alejandro Lozano Mendoza, fue declarado culpable por homicidio y robo. Consideran que ahora está con el CJNG

HOMICIDA DE PERIODISTA INGLÉS ENTRE LOS FUGITIVOS

Uno de los fugitivos es Chrystian Alejandro Lozano Mendoza quien cumplía una condena de 20 años y tres días de prisión, luego de que fue detenido en el 2016 por el asesinato de un periodista retirado de la BBC de Londres, de nombre Collin Stuart Hamilton, de 80 años de edad.

El crimen se cometió la tarde del 25 de julio de 2015, en un punto situado en el kilómetro 3 del Camino al Paso del Guayabo, en el Ejido de El Jorullo, en donde Lozano Mendoza mató al periodista inglés a golpes de piedra por una desavenencia que tuvo con la víctima, con quien llevaba amistad.

Después del asesinato, Lozano Mendoza con la ayuda de un cuñado suyo, enterró al extranjero en una fosa clandestina. Además le robó una camioneta Chevrolet tipo Blazer color café, modelo 1998.

Los dos sujetos activos en el delito fueron capturados en el 2016 y Lozano Mendoza fue encontrado culpable y condenado a la sentencia ya señalada así como a pagar 341 mil 400 pesos por reparación del daño y otra cantidad por gastos funerarios, en favor de los deudos de la víctima.

El cómplice fue acusado por delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones, pero luego de estar preso más de un año, obtuvo su libertad en agosto de 2016 al aceptar convertirse en testigo colaborador en contra de su pariente.

En su momento, el gobierno de Gran Bretaña le dio puntual seguimiento a este caso, por tratarse de un ciudadano inglés y porque la comunidad de extranjeros jubilados que viven en Puerto Vallarta tenía especial interés de que no quedara impune.

LOS OTROS FUGITIVOS

En medios de comunicación han circulado las identidades de los 23 reos fugados en Puerto Vallarta; 21 de ellos ya habían sido juzgados y declarados culpables por conductas ilícitas graves, como homicidio, robo calificado, delitos contra la salud, desaparición forzada de personas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa, secuestro y posesión de petróleo crudo:

1. Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte, de 36 años, sentenciado por robo calificado

2. César Antonio Hernández Figueroa, de 34 años, sentenciado por delitos contra la salud

3. Chrystian Alejandro Lozano Mendoza, de 39 años, sentenciado por homicidio calificado y robo calificado

4. Cristian Alonso Moreno Heredia, alias “El Joker”, de 29 años, sujeto a proceso por homicidio calificado

5. David Abraham Ramírez Fuentes, de 30 años, sujeto a proceso por homicidio calificado

6. David Pérez Pérez, de 25 años, sentenciado por delitos contra la salud, desaparición forzada de personas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa

7. Francisco Javier Tapia Corona, alias “El Leches Güeras”, de 31 años, sentenciado por desaparición forzada de personas

8. Gustavo Mendoza de León, de 39 años, sentenciado por secuestro exprés

9. Iván Arnulfo Verduzco Medina, alias “El Harry Potter”, de 40 años, sentenciado por homicidio calificado

10. José Alfredo González Madrigal, de 44 años, sentenciado por robo calificado.

11. José Refugio Neri Gutiérrez o Ricardo Nava Ríos, de 36 años, sentenciado por homicidio.

12. Jhon Kennedy Campaz Cuenu (colombiano) de 38 años, sentenciado por delitos contra representantes de la autoridad, homicidio, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército

13. Jorge Horacio Santiago Bravo o José Jorge Santiago López, de 31 años, sentenciado por portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, delitos contra representantes de la autoridad y homicidio.

14. Joseph Santos Espino Castellanos, alias “El Mono”, de 25 años, sentenciado por homicidio calificado.

15. Julio César Hernández Jiménez, alias “El Poblano”, de 36 años, sentenciado por desaparición forzada de personas.

16. Luis Antonio Galván García, de 30 años, sentenciado por Delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia.

17. Luis Felipe Aceves Gómez, de 29 años, sentenciado por homicidio calificado y delitos contra representantes de la autoridad.

18. Max Rafael Bárcenas Reyes, alias “El Pinto”, de 25 años sentenciado por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

19. Michel Naranjo Rojas o Michael Anthony Rojas Naranjo, de 40 años, sentenciado por robo calificado.

20. Raúl Salazar García, de 60 años, sentenciado por homicidio calificado en grado de tentativa.

21. Sergio Pérez Espino, alias “El Chenco”, de 48 años, sentenciado por delitos contra la salud.

22. Sergio Alejandro López Balderas, de 28 años, sentenciado por robo calificado y disparo de arma de fuego sobre persona.

23. Sergio López Rangel, de 28 años, sentenciado por posesión de hidrocarburo o petróleo crudo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.