Sheinbaum pospone un día la reforma electoral y pide a PT y PVEM analizar su respaldo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la presentación de la reforma electoral se retrasará un día, por lo que será enviada al Congreso de la Unión este miércoles 25 de febrero. La mandataria explicó que realizó algunas modificaciones menores al proyecto, sin detallar en qué consisten.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que estos ajustes no están relacionados con la reunión sostenida el lunes con los coordinadores parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quienes solicitó considerar su respaldo a la iniciativa.

Indicó que el encuentro tuvo como propósito presentarles el planteamiento general de la reforma, al tiempo que subrayó que su gobierno mantiene firme el compromiso de impulsar los cambios propuestos, independientemente del respaldo inmediato de los partidos aliados.

“Les planteé la propuesta y les pedí que la consideraran. Dijeron que la analizarían un día más, pero si no, de todas formas la vamos a presentar y ya dependerá del Congreso si la aprueba o no”, afirmó desde Palacio Nacional.

La presidenta adelantó que la reforma electoral contempla modificaciones al esquema de representación proporcional, particularmente en lo relativo a los legisladores plurinominales, con el objetivo de que quienes aspiren a estos cargos realicen trabajo territorial y busquen directamente el voto ciudadano, en lugar de acceder mediante listas partidistas.

Asimismo, informó que se incluirán lineamientos para el uso de la Inteligencia Artificial en campañas electorales, con la finalidad de que su empleo sea transparente y se prohíba el uso de bots. “Si se utiliza IA, debe ser muy visible; además, no se deben usar bots”, puntualizó.

Otro de los ejes de la iniciativa será la reducción de recursos destinados a los procesos electorales, a los partidos políticos y a los congresos estatales. En este sentido, Sheinbaum criticó que algunos legisladores perciban salarios superiores al de la propia presidenta de la República.

También se plantea disminuir el número de regidores en los municipios, al señalar que existen ayuntamientos con hasta 35 integrantes, lo que —dijo— responde más al reparto de recursos públicos que a una necesidad administrativa real.

Finalmente, la mandataria destacó que la propuesta busca fortalecer la democracia participativa, reducir costos y mejorar la fiscalización de los recursos, con el fin de evitar el ingreso de dinero ilícito a las campañas.

“Es una reforma que reconoce la diversidad política del país, no busca imponer un partido de Estado, sino responder a la demanda ciudadana y fortalecer nuestra democracia”, concluyó.