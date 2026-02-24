Vecinos de Las Lilas, en El Salto, presentan demandas de servicios al gobierno

Como parte de las actividades de trabajo territorial, el Gobierno Municipal de El Salto realizó una reunión con vecinas y vecinos del fraccionamiento Las Lilas, con el propósito de escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a compromisos previamente establecidos.

El encuentro fue encabezado por la presidenta municipal, Nena Farías, quien señaló la importancia de mantener comunicación directa con la ciudadanía y regresar a las colonias para informar sobre avances y proyectos en proceso.

“Me gusta escuchar de cerca las necesidades de nuestras comunidades. Donde alguna vez tocamos puertas, regresamos, dando la cara, platicando sobre los resultados que ya son una realidad y, sobre todo, sobre lo que está por venir”, expresó la alcaldesa.

Durante la reunión, habitantes del fraccionamiento plantearon principalmente la necesidad de reforzar los servicios públicos. En el encuentro también participaron coordinadores y directores de distintas áreas del gobierno municipal, quienes compartieron sus datos de contacto para atender de manera directa las solicitudes ciudadanas.

La presidenta municipal destacó la participación de las y los vecinos y señaló que el trabajo conjunto es fundamental para impulsar mejoras en las colonias.

“Estoy segura de que, haciendo equipo, seguiremos impulsando el desarrollo de estos fraccionamientos y mejorando la calidad de vida de sus familias. Porque cuando gobierno y ciudadanía caminamos juntos, la transformación avanza”, puntualizó.

El Gobierno de El Salto informó que continuará con este tipo de encuentros en distintas zonas del municipio, como parte de su estrategia de atención directa a la población.