Supera patio para vehículos de apps 226 mil servicios en 5 meses

Patio para autos de plataforma en Aeropuerto de Guadalajara

El Patio de Vehículos de Plataforma del Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró 226 mil 572 traslados durante sus primeros cinco meses de operación.

Esta cifra supera las proyecciones iniciales, de acuerdo con información de la Secretaría de Transporte (SETRAN).

La dependencia señaló que “durante octubre, se realizaron 54 mil 523 viajes desde el patio, superando en 27 por ciento el promedio de los cuatro meses anteriores y hasta en 39 por ciento más respecto a su primer mes de operación”.

Añadió que desde su puesta en operación, el 5 de junio de este año, el espacio mantiene un promedio diario de operaciones cercano a los mil 500 servicios, entre las tres empresas autorizadas en Jalisco para ofrecer dichos servicios de plataforma: Uber, Didi e InDrive.

“El patio no solo optimiza el flujo en uno de los accesos más importantes de la entidad, sino que además consolida un esquema de transporte seguro y eficiente para quienes arriban a la metrópoli, donde inhiben servicios irregulares —denominados piratas—, lo que amplía las opciones para las personas usuarias”, indicó SETRAN.

Se recuerda que para acceder al patio, los pasajeros deben tomar los autobuses debidamente señalizados —que son gratuitos y 100 por ciento eléctricos—, desde el estacionamiento de llegadas internacionales de la terminal aérea.

Estas unidades, operadas por el SITEUR, transportan a los usuarios de servicios de plataformas al patio que se encuentra en el entorno del aeropuerto en pocos minutos.

A la fecha, ya han transportado a 348 mil pasajeros.

Se enfatizó que además de ese servicio, hay otras opciones como la Línea 5 Macro Aeropuerto y los taxis oficiales concesionados al aeropuerto.

“Para garantizar la seguridad de las y los viajeros, SETRAN mantiene un operativo permanente de supervisión en las instalaciones y en los vehículos que ingresan al patio a fin de inhibir los servicios de vehículos irregulares, los cuales fueron debidamente retirados de circulación”, señaló la dependencia estatal.

“El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de SETRAN, refrenda su compromiso de impulsar infraestructura moderna, segura y funcional que proporcione a las y los usuarios una alternativa de movilidad ágil, eficiente y debidamente regulada”.

CARACTERÍSTICAS DEL PATIO PARA VEHÍCULOS DE APPS:

-Transporte gratuito desde la terminal aérea con autobuses 100 por ciento eléctricos.

-Operación las 24 horas del día y los siete días de la semana.

-Servicio de sanitarios y bebederos.

-Contactos eléctricos para carga de dispositivos y conexión Wi-Fi con Red Jalisco.

-Sistema de videovigilancia y personal operativo permanente.