Vero Delgadillo llama a la unidad y reconoce labor de cuerpos de seguridad en el Día de la Bandera

En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó el valor de este símbolo patrio como emblema de identidad, orgullo y cohesión nacional, al tiempo que reconoció el trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno para salvaguardar la integridad de la población.

Día de la bandera (Cortesía)

Durante la ceremonia oficial, Delgadillo subrayó que la Bandera de México representa la grandeza del país y la unidad de su gente, al recordar que sus colores y el escudo nacional fortalecen el sentido de pertenencia entre las y los mexicanos.

“Que este Día de la Bandera nos recuerde que estamos unidos, que lo que nos une es el bien común y una nación hermosa de la que todas y todos nos sentimos profundamente orgullosos”, expresó.

En su mensaje, la presidenta municipal reconoció la coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco y agradeció el respaldo brindado por las distintas corporaciones de seguridad tras los recientes hechos registrados en la entidad.

“Hemos vivido días complejos y un fin de semana particularmente difícil, pero quiero agradecer públicamente al gobernador Pablo Lemus y a todo el equipo del Secretariado de Seguridad del Estado, así como a la Guardia Nacional y al Ejército por su acompañamiento y apoyo permanente”, señaló.

Asimismo, destacó la actuación oportuna de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, así como el liderazgo de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, cuyos elementos, incluso en su día de descanso, respondieron de manera inmediata al llamado, demostrando su compromiso con la ciudad y la seguridad de sus habitantes.

Delgadillo hizo un llamado a la paz, la unión y al trabajo en equipo, con el objetivo de seguir construyendo un Guadalajara, un Jalisco y un México más seguros, tranquilos y prósperos.

A la ceremonia conmemorativa asistieron el coronel de Infantería Constantino Hernández, en representación de la XV Región Militar; el coronel de la Guardia Nacional Rodolfo Díaz Gaitán; el subsecretario Francisco Ramírez; el jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia, Mario Silva; el jefe de Gabinete del Gobierno de Guadalajara, Bernardo Fernández Labastida; el secretario general del Ayuntamiento, Manuel Romo; el comisario Ismael Ramírez y el presidente de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde, Enrique Ibarra, entre otros invitados.