Arremete Metropol vs negocios de “maquinitas”; decomisa 36 aparatos en 3 operativos

Un "minicasino" operaba en las cercanías de la concurrida Estación Tetlán del Tren Ligero

A tambor batiente inició la Policía Metropolitana (Metropol) las acciones en contra de los negocios en donde operan máquinas tragamonedas, esto como parte de la estrategia de la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ) para prevenir y combatir los daños provocados por la afición a este tipo de aparatos de juegos de azar.

La SSJ precisó que elementos de la Metropol, la Policía Estatal, la Comisaría de Guadalajara, el Ejército Mexicano y la Dirección de Inspección y Vigilancia municipal “desplegaron una columna operativa para la detección y retiro de estos equipos” y que “en atención a reportes anónimos ciudadanos”, detectaron un “minicasino”en el cruce de la Calle Guinea y Gigantes, a escasos metros de la concurrida Estación Tetlán de la Línea 2 del Tren Ligero .

Se dijo que “en total, de ese punto fueron retiradas 22 de estas máquinas, que quedaron bajo resguardo de la autoridad municipal, para los procedimientos correspondientes conforme a la normatividad”.

Las otras acciones fueron realizadas en Avenida Alcalde al cruce con la Calle Eulogio Parra, en pleno Centro Histórico de Guadalajara, en donde fueron decomisados nueve aparatos, y en una tienda de abarrotes en Avenida Alcalde y Arista, sitio en el que operaban otras cinco “maquinitas”.

En el Centro Histórico de Guadalajara decomisaron "maquinitas"

La autoridad concretó el desmantelamiento de esos tres comercios, inmediatamente después de que anunciara una estrategia basada en dos ejes, el primero de los cuales consta de una campaña de concientización en redes sociales y planteles escolares tendiente a informar los daños a la salud mental que provoca la adicción a las “maquinitas”.

El segundo de los ejes se refiere a la intensificación de los operativos entre Policía Estatal Preventiva, Policía Metropolitana, comisarías municipales y autoridades federales en contra de los locales en donde operan esos artefactos.

MAFIAS DETRÁS DE “MINICASINOS”; QUE AHORA SÍ, NOTIFICARÁN A FGR

Autoridades han considerado que detrás de las máquinas tragamonedas operan redes de la delincuencia organizada, al presumirse que en los negocios que tienen ese tipo de artefactos, se fomenta el lavado de dinero y el “halconeo”, y que se han detectado a jóvenes, incluso menores de edad, que pasan buena parte del día a la expectativa en los alrededores para alertar cuando se aproximan operativos policiacos.

La Secretaría de Seguridad Jalisco aseguró que sobre estos recientes decomisos en los tres negocios del municipio de Guadalajara, se dará vista al Ministerio Público Federal, para que se rastree el origen de las máquinas tragamonedas y se deslinde si hay delitos previstos en la ley correspondiente.