Por empate en votación, no pasó reforma para castigar a deudores alimentarios en Jalisco

José Luis Tostado (MC) y Norma López (Morena) escuchan a Alejandra Baltazar de Colectivos Unidos de Jalisco.

En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco no se aprobó el dictamen que incluía diversas reformas para endurecer las sanciones en contra de padres que son deudores alimentarios.

Se calcula que en Jalisco hay 90 mil deudores alimentarios y a escala nacional la cifra llega a cuatro millones.

La votación quedó empatada a tres votos. Los tres sufragios a favor fueron de la diputada Norma López, de Morena, José Luis Tostado, de MC y Alejandro Puerto, legislador sin partido. Se abstuvieron la diputada María del Refugio Camarena, del PRI, Enrique Velázquez, de Hagamos e Isaías Cortés, del PAN.

La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López, explicó que el dictamen proponía reducir de 90 a 30 días el periodo para considerar a un padre como deudor alimentario; impedirles a los deudores la renovación de la licencia de conducir y dar aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para impedir que salgan del país.

Para aprobarse esas reformas se necesitaban cuatro votos y luego presentarse a la votación general, en el pleno de 38 diputados. A la sesión no acudió el legislador de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, quien justificó su falta por estar fuera de la ciudad.

Presente en la sesión, Alejandra Baltazar, representante de Colectivos Unidos de Jalisco, expresó su tristeza de que los legisladores no hayan avalado las reformas para sancionar a los deudores alimentarios.

“Lo que se está promoviendo es que en Jalisco se reduzca el plazo para un deudor alimentario como lo establece la Ley Sabina a escala nacional, de 90 días. Lo que se está proponiendo es que mas pronto un niño perciba la pensión a 30 días”, precisó.

“Queremos que nos apoyen. Somos mujeres que venimos por años arrastrando un juicio de alimentos que no llega a su final. Les pedimos su atención y sobre todo el compromiso con todos los niños de Jalisco”, enfatizó la activista.

Rosalinda Rivera, madre de una joven con síndrome de down, habló al final de la sesión de Comisión y les reclamó a los legisladores su falta de empatía. Ella es cuidadora las 24 horas y paga las medicinas que requiere la niña. El papá no se hace cargo de su responsabilidad, dijo.

“Yo ya me rendí. Yo ya por ella lo que Dios me la quiera dejar y como pueda la voy a seguir sacando adelante, pero hay que ponernos la mano en el corazón. Se los pido, se los suplico. Ya no por partidos, por nada, por favor, porque hay niños que viven en la miseria, siendo que los papás tienen forma de apoyarlos. Entonces, les agradezco. Yo soy apartidista completamente, me mueve el corazón y el amor a mi hija. Me duele que no se va a encontrar ahorita la justicia para ella”, expresó entre sollozos, al lado de su hija.

La madre de familia dijo que algunos papás se alejan de sus hijos cuando estos tienen una condición especial, como su pequeña.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, explicó que él se abstuvo, no porque esté en contra del dictamen en contra de los deudores alimentarios, sino porque el documento de reformas a diversas leyes, le llegó con poco tiempo para su revisión y por ello solicitaba más tiempo.

Ahora, el dictamen tendrá que esperar seis meses para presentarse a votación de nueva cuenta.

La diputada Norma López prometió a los madres de familia que el tema se revisará y se presentará de nuevo a votación de los legisladores.

La iniciativa la presentó la diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez.