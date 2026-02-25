Reporta GAP operación total en aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que las operaciones aéreas en los aeropuertos de Aeropuerto Internacional de Guadalajara y Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta quedaron completamente restablecidas, alcanzando niveles habituales con el 99 por ciento de los vuelos programados activos.

Este 25 de febrero, el aeropuerto tapatío reporta 99 por ciento de operaciones en marcha, con tres cancelaciones y una demora programadas; mientras que en Puerto Vallarta la actividad se mantiene al 100 por ciento, sin cancelaciones previstas.

En seguimiento al comunicado previo, GAP detalló que la aerolínea Flair Airlines reanudó operaciones, por lo que la totalidad de las compañías que vuelan desde ambas terminales se encuentran activas.

La concesionaria señaló que, con la operación regularizada, ambos aeropuertos continúan ofreciendo servicios eficientes y condiciones de viaje seguras. Los servicios de transporte terrestre operan con normalidad; en Guadalajara se mantiene disponibilidad de taxis y servicio de shuttle las 24 horas.

Asimismo, las terminales brindan acompañamiento a través de los agentes EPAC (Experiencia al Pasajero y Aseguramiento de la Calidad).

Actualmente, el aeropuerto de Guadalajara mantiene 63 rutas activas y el de Puerto Vallarta 53, fortaleciendo la conectividad aérea de Jalisco. GAP reiteró su compromiso de mantener infraestructura de calidad y servicios centrados en el pasajero.