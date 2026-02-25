Vero Delgadillo presenta Plan de Obra Pública 2026 con inversión de 2 mil 200 millones de pesos

Con una inversión multianual proyectada de 2 mil 200 millones de pesos, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, presentó el Plan de Obra Pública 2026 ante representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Vero Delgadillo presenta ante CMIC, Plan de Obra Pública 2026 con enfoque social

Bajo el lema “Corazón a la Ciudad”, el programa se enmarca en la visión “Guadalajara, la Ciudad que te cuida”, que plantea fortalecer el tejido social a través de cuatro pilares: policía de proximidad, mejores espacios y servicios públicos, política social con enfoque de cuidados y corresponsabilidad.

Del total de la inversión proyectada, más del 42 por ciento —equivalente a 939 millones de pesos— será destinado a la pavimentación y conservación de vialidades estratégicas, especialmente aquellas que conectan colonias con alta demanda social en la zona oriente de la ciudad.

“Les puedo decir que el programa de Obra Pública para este 2026 prevé un presupuesto multianual que será de 2 mil 200 millones de pesos, donde el 42 por ciento estará destinado para calles. También el equipamiento de mercados; 119 millones para servicios médicos; 106 equipamiento municipal; 85 millones senderos seguros; 85 millones espacios públicos”, destacó la alcaldesa.

La presidenta municipal subrayó que la obra pública debe entenderse como una herramienta para construir seguridad desde una perspectiva estructural y preventiva.

“Lo que hicimos fue reconocer que un espacio que está atendido, un espacio que está en buenas condiciones genera dinámicas sociales positivas. Una unidad deportiva como las que hemos entregado invita a que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos mayores estén ahí con activaciones. Reforzamos la iluminación, reforzamos los accesos y esto detona dinámicas sociales positivas”, afirmó.

Uno de los ejes prioritarios será el fortalecimiento de las Comunidades de Cuidados, con una inversión de 265 millones de pesos para rehabilitar y crear espacios dirigidos a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas cuidadoras.

Este modelo impulsado por el Ayuntamiento de Guadalajara es analizado como caso de estudio por la Universidad de Harvard y por Bloomberg Philanthropies, con el objetivo de documentar su impacto en la construcción de entornos más equitativos, resilientes y seguros.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, explicó que las intervenciones se ejecutarán bajo tres niveles estratégicos: renovación integral, rehabilitación de infraestructura existente y mantenimiento preventivo, lo que permitirá priorizar recursos y establecer planes a corto, mediano y largo plazo.

En tanto, el jefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, Mario Silva, señaló que el programa se complementa con la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, tras ocho años sin modificaciones, con un enfoque que articula vivienda económica, desarrollo orientado al transporte y el modelo de “Ciudad que te Cuida”, con miras a consolidar una Guadalajara ordenada, sostenible y con mayores oportunidades para vivir bien.