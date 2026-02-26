Carlos Lomelí reconoce labor de Fuerzas Armadas tras operativo en Jalisco

El presidente de la Comisión de Marina en el Senado, Carlos Lomelí Bolaños, reconoció el trabajo realizado por el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, la Armada de México y la Guardia Nacional, luego del operativo efectuado el pasado domingo en Jalisco.

Desde la tribuna del Senado de la República, el legislador morenista destacó la labor de las fuerzas federales en el resguardo de la soberanía nacional y subrayó que su desempeño exige carácter, formación, valores y una profunda vocación de servicio.

“En cada operativo, en cada despliegue, en cada misión, hay mujeres y hombres que dejan atrás a sus familias para cuidar a las nuestras”, expresó.

Lomelí Bolaños afirmó que, en tiempos complejos, la paz se sostiene con instituciones firmes y consideró que las Fuerzas Armadas han demostrado estar a la altura del desafío. Asimismo, señaló que actuaron con profesionalismo y responsabilidad, bajo un marco legal que fortalece su actuación y garantiza el respeto a los derechos humanos.

El senador también honró a quienes han fallecido en el cumplimiento de su deber y expresó solidaridad con sus familias. “Su memoria obliga a no minimizar nunca el esfuerzo que implica servir a la nación”, indicó.

Finalmente, a nombre de Jalisco, el legislador expresó su reconocimiento a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo; al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; al comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera.

Al comandante de la Fuerza Aérea, Ricardo Román Carmona Landa; al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quienes manifestó el apoyo del Senado.

“México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias, con hombres y mujeres preparados, profesionales y con profundo patriotismo, dispuestos a dar la vida por los mexicanos”, concluyó.