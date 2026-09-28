Fueron 15 viviendas las afectadas en Talpa; 5, completamente destruidas

Esperan rescatar el cuerpo del padre de familia

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, actualizó que fueron 15 las fincas afectadas por la tormenta de la noche del sábado 26 y la madrugada del domingo 27 en Talpa de Allende, las cuales provocaron el desbordamiento del río Santa Elena en la comunidad de La Cuesta.

De ese total de viviendas, cinco resultaron completamente destruidas, entre ellas la de una familia cuyos cuatro integrantes fueron arrastrados por la corriente.

“Fue tal la fuerza del arroyo provocada por el huracán ‘Polo’, que arrancó de tajo la vivienda, no quedó nada, no hay ni siquiera cimentos”, expresó el gobernador, quien dijo también que su administración estudia la posibilidad de darles otras viviendas a quienes perdieron todo su patrimonio.

APARECE CADÁVER

Durante el domingo 27 fueron localizados los cuerpos sin vida de dos niños de 12 y 3 años de edad, y un poco más, pero el mismo día, apareció el de la madre de ambos menores.

Este lunes 28, se informó que fue avistado, desde uno de los helicópteros del gobierno estatal que participan en las labores de búsqueda, un cuarto cadáver, que correspondería al del padre de la familia arrastrada por la creciente del río Santa Elena.

Sin embargo, el cuerpo estaba en una zona que debido a las condiciones climáticas, no era accesible para el helicóptero, por lo que los rescatistas aguardaban el momento propicio para poder acceder.