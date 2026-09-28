Inicia construcción del Centro Gamer Guadalajara con inversión de 12.8 mdp

El Gobierno de Guadalajara inició la construcción del Centro Gamer Guadalajara, proyecto que busca fortalecer el desarrollo de las industrias creativas y digitales, así como recuperar el espacio público en la zona de Ciudad Creativa Digital.

Centro Gamer en GDL (Cortesía)

La presidenta municipal, Vero Delgadillo, dio el banderazo de arranque de los trabajos, que tendrán una inversión de 12.8 millones de pesos y se desarrollarán en el Andador Baeza Alzaga.

Como parte de la intervención también se rehabilitará el paso peatonal que conecta con Plaza Tapatía. Durante el periodo de obras, el puente permanecerá habilitado para el tránsito de las personas.

Delgadillo señaló que la intervención busca convertir el espacio en un punto de encuentro para la comunidad y generar condiciones para que las personas puedan apropiarse nuevamente del espacio público.

“Es una apuesta de reconvertir el espacio público para que lo disfruten (...) les apuesto que, después de lo que vamos a hacer, nos va a gustar más atravesar este puente. Ahora sí va a haber pretexto y sentirnos seguras, seguros”, afirmó.

La presidenta municipal agregó que el proyecto permitirá desarrollar un nuevo capítulo de Creativa Guadalajara, enfocado en el impulso al talento y las industrias creativas.

“Vamos a dar un paso más hacia estas industrias creativas que están moviendo el mundo. Cuando hablamos de centros gamer, cuando hablamos de centros de creatividad, estamos hablando de la gran apuesta que hoy mueve economías enteras. Guadalajara da su primer paso en este sentido”, expresó.

Alfredo Aceves Fernández, titular de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco, destacó que el Centro Gamer permitirá atraer inversiones y desarrollar talento, además de recuperar espacios para la convivencia.

Explicó que el proyecto contempla una pantalla que podrá utilizarse para cine al aire libre, dirigida a habitantes de los barrios del Centro de Guadalajara.

Juan Carlos Arauz Abarca, director de Obras Públicas de Guadalajara, detalló que una parte del edificio será adaptada para actividades de la comunidad creativa y que el espacio central contará con áreas de computadoras para jóvenes.

También explicó que el puente será conectado con uno de los edificios mediante un volado de losa, además de que se modificará la parada del elevador para permitir el descenso por el otro extremo.

Camilo Andrés Castillo Rangel, director general de Ronic y mentor de Creativa GDL, destacó la importancia de generar espacios para el desarrollo de la creatividad y el crecimiento de las nuevas generaciones.

Por su parte, Angélica Lares, directora ejecutiva del Taller de Chucho y egresada de la quinta generación de Creativa Digital, celebró la intervención del puente y el enfoque del proyecto hacia los jóvenes, la creatividad y el arte.

“Me gusta mucho que ustedes estén pensando en los jóvenes, en la creatividad y la importancia que tiene la creación, el arte, que el arte es lo que nos sigue manteniendo humanos en estos tiempos”, señaló.

En el arranque de los trabajos también estuvieron la regidora Luz María Alatorre Maldonado, David Mendoza, Coordinador de Desarrollo Económico, y Mariana Orozco, directora de Emprendimiento y Promoción Económica de Guadalajara, entre otros funcionarios.