Jalisco refuerza acciones para prevenir la violencia de género

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en Razón de Género Jalisco

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco (SISEMH) reforzó la coordinación interinstitucional y el análisis de datos para prevenir la violencia en la entidad, lo que se abordó durante la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el mapeo territorial de la violencia en razón de género.

En la sesión, encabezada por la titular de la dependencia, Fabiola Loya Hernández, se presentó el reporte estadístico correspondiente a enero de 2026, así como los avances de la estrategia “Pulso de Vida”, implementada desde julio de 2025 como una herramienta clave para la atención oportuna de mujeres en situación de riesgo.

De acuerdo con los datos expuestos, hasta febrero se han registrado 8 mil 370 consultas a través del Chatbot Violeta, de las cuales 543 derivaron en activaciones, es decir, solicitudes directas de apoyo.

A estas cifras se suman 234 activaciones mediante la aplicación Código Violeta y 23 más en las denominadas Zonas Pulso de Vida, instaladas en establecimientos comerciales como tiendas de conveniencia y farmacias.

Loya Hernández aseguró que la información recabada permite a las corporaciones de seguridad, tanto estatales como municipales, identificar zonas con mayor incidencia de violencia, ajustar los patrullajes preventivos y reforzar las acciones de proximidad ciudadana. También mencionó que este enfoque basado en datos ha sido fundamental para la mejora de la capacidad de respuesta y focalizar los esfuerzos en áreas prioritarias.

Durante la reunión, las autoridades destacaron que actualmente están trabajando en una estrategia de intervención específica para diez colonias del área metropolitana de Guadalajara que presentan reincidencia en casos de violencia de género. El plan será presentado en la próxima sesión para la implementación de acciones específicas y efectivas en los territorios identificados como críticos.

Asimismo, las Comisarías de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga expusieron avances operativos y detallaron la situación de casos que requieren atención prioritaria, lo que permitió dar seguimiento puntual a las acciones en curso.

Por último, la SISEMH reiteró su compromiso para el fortalecimiento de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. La dependencia subrayó que el uso sistemático de datos, la intervención focalizada y la consolidación de herramientas como Pulso de Vida fueron creadas para la optimización de la atención inmediata, salvaguardar vidas y generar entornos más seguros para las mujeres en la entidad.

En el encuentro también participaron integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, la Fiscalía Estatal, Escudo Urbano C5, la Secretaría de Seguridad, así como las comisarías de municipios metropolitanos como Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá.

