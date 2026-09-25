Defiende Laura Imelda proyecto de Cablebús ante críticas de Diego Monraz

La presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, respondió a las declaraciones del secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, quien calificó como un “proyecto de saliva” la propuesta de construir un Cablebús en la zona del Cerro del 4 y señaló que no existía una solicitud formal para su desarrollo.

La alcaldesa sostuvo que el proyecto no se encuentra únicamente en una etapa de idea, pues aseguró que ya fue registrado ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y posteriormente trabajado con la Agencia Ferroviaria. Añadió que actualmente cuenta con registro en la cartera de inversión.

“Hicimos ya el registro en la cartera de inversión, tiene su registro en la cartera de inversión, y estar en la cartera de inversión, pues, no están en ideas”, afirmó Pérez Segura.

La presidenta municipal explicó que actualmente se realizan estudios de factibilidad, impacto y otros análisis necesarios para definir las características del proyecto y determinar la forma en que podría concretarse.

Aunque evitó adelantar detalles sobre el costo definitivo, estimó que una primera etapa podría representar una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos, aunque aclaró que la cifra dependerá de los resultados de los estudios que aún están en proceso.

Pérez Segura señaló que el proyecto surgió como una propuesta para mejorar las opciones de transporte para la población de la zona y que su impacto alcanzaría a decenas de miles de personas. De acuerdo con la alcaldesa, alrededor de 80 mil habitantes viven en las colonias aledañas al Cerro del 4, además de la población que diariamente cruza por la zona desde otros municipios.

Respecto a las declaraciones de Monraz y a la falta de coordinación directa con el funcionario estatal, la alcaldesa dijo que recientemente recibieron alguna solicitud relacionada con el proyecto, aunque hasta ahora las gestiones se habían llevado principalmente ante instancias federales.

Pérez Segura adelantó que el Ayuntamiento prepara una rueda de prensa en la que presentará los detalles del proyecto, incluido el ajuste solicitado por Hacienda.

Pérez Segura reconoció que el Cablebús todavía no se encuentra en una etapa de ejecución, pero insistió en que se trata de un proyecto que debe completar estudios y procesos técnicos antes de pasar a una fase de inversión y gestión con las distintas dependencias involucradas.