Los patines eléctricos ya están regulados por la Ley de Movilidad y Seguridad Vial

Los patines no pueden circular por pasos a desnivel, túneles, ni puentes vehiculares.

El Congreso de Jalisco aprobó regular los patines eléctricos que circulen hasta un tope de 25 kilómetros por hora. A estas unidades se les define como “vehículos eléctricos de movilidad personal”.

La reforma a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, impulsada por las diputadas de MC, Alejandra Giadans y Mónica Magaña, establece que los dispositivos podrán circular por ciclovías y vías preferentes a una velocidad máxima permitida de 25 kilómetros por hora, estableciendo una edad mínima de 14 años para sus conductores.

Las unidades que circulen a más de 25 kilómetros por hora, entre ellas las bicis eléctricas se consideran como vehículos motorizados y tendrán que circular por el arroyo vehicular, afirmó la diputada Alejandra Giadans, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso.

“Se incorporan a nuestra Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte conceptos como qué es una bici eléctrica, que es considerado un vehículo de movilidad personal. ¿Y que es eso? Son los vehículos que van a menos de 25 kilómetros por hora. Esos pueden ir sobre la ciclovía. No podrán ir por la ciclovía los vehículos que vayan a más de 25 kilómetros por hora”, precisó la legisladora.

Los patines eléctricos tienen estrictamente prohibida su circulación en vías rápidas con velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora, así como en puentes, túneles y pasos a desnivel.

La legislasdora aclaró que los ayuntamientos tendrán que definir un marco de sanciones (trabajo comunitario).

“Cada uno de los municipios, estamos abriendo la puerta para cada ayuntamiento en su territorio puedan determinar cuàles son las sanciones para los vehículos de movilidad personal que incumplan con las reglas. No hay ninguna base de sanción, yo esperaría que los municipios no pongan una sanción económica. Muy importante: queremos seguir incentivando este tipo de transporte que es amigable y favorable para el medio ambiente, es simplemente ponerle reglas”, dijo.

La banqueta queda cerrada para todos, sin importar la velocidad del vehículo, por lo que ninguno podrá circular por aceras, plazas o andadores peatonales. En zonas peatonales, quien ande en bici o patín eléctrico tendrá que bajarse y avanzar a pie.

Puntos clave

Deberán contar y utilizar sistema de iluminación (luz frontal, luz trasera y señalización de frenado), timbre o advertencia sonora no estridente y aditamentos reflejantes.

Uso preferente de casco protector.

Capacidad estricta para una sola persona (sin acompañantes) y prohibición absoluta de manipular teléfonos celulares o auriculares recreativos mientras se conduce.

Queda prohibido utilizarlos bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.