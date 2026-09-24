No alcanzó los votos necesarios reforma para otorgar 2% del gasto estatal al campo de Jalisco

A la sesión legislativa acudieron dos grupos de agroproductores. Unos que respaldaban a Morena y otros a MC.

El Congreso del Estado rechazó una reforma constitucional para otorgar un presupuesto constitucional al campo de Jalisco. Las bancadas opositoras, encabezadas por Morena, junto con el PRI y el PAN, solicitaban que se asigne cada año por lo menos 2% del gasto total, pero MC y el PVEM no apoyaron tal propuesta.

En 2026, el gasto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es de 1,470 millones de pesos, equivalente a poco menos de 1%.

El diputado de Morena, Martín Franco, autor de la propuesta, explicó que de haberse dado ese 2%, para el año próximo se tendrían 3 mil 800 millones de pesos, para apoyos a productores del maíz y lecheros, así como para reforzar los programas de tecnificación.

Ante el rechazo a la reforma, Martín Franco, les dijo a los legisladores de MC y al del PVEM, que cuando vayan a pedir el voto a los distritos en 2027, “los van a agarrar a mazorcazos”.

Antes de la sesión, hubo una rueda de prensa, en la que ejidatarios, productores de maíz y el presidente del Consejo Agroalimentario de Jalisco, Roberto de Alba, respaldaron la propuesta de reforzar el gasto al campo.

Esto dijo el diputado Martín Franco:

“Ya lo dije: el que vote en contra, que ya no se vuelva a parar allá, porque van a ir a los elotes, que bueno que estamos en plena cosecha ahorita, pero miren tenemos problemas con la naturaleza, tenemos problemas con la comercialización y tenemos también problemas con ellos (con los diputados de MC), pues pobres agricultores, ¿a quien se hacen?, ¿a dónde se arriman? y luego dicen ‘es que el diputado del campo no nos ha podido apoyar’, yo solo no puedo, pero entre todos hacemos un bloque, pero también ocupamos más”.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que los legisladores locales de Morena quieren más dinero para los agricultores en Jalisco, pero no hacen lo propio para pedirle recursos federales para el sector primario. Les pidió congruencia y les preguntó:

“¿Cuántas ruedas de prensa han dado para exigirle dinero para el campo a la federación?, ¿cuántos puntos de acuerdo han presentado para defender a estos mismos productores que tienen frente a ustedes del presupuesto federal?, ¿por qué le exigen a Jalisco lo que no le exigen a la federación? Esta reforma compromete miles de millones de pesos y no pasó por la Comisión de Hacienda, que es donde se revisa el dinero y cuando esto pasa el interés deja de ser técnico, se vuelve político partidista”, apuntó la emecista.

En la plaza de la Liberación, algunos productores del campo estuvieron pendientes de la discusión que se dio en la sesión del pleno, donde no pasó el presupuesto constitucional de 2% para el campo. Otros agroproductores ingresaron a las galerías a observar el debate de los dos bloques de diputados.

La votación fue 22 a favor de Morena, PAN, PRI, Futuro, Hagamos y PT, por 13 en contra de legisladores de MC y del PVEM. No votaron Omar Cervantes, Claudia Murguía y Yussara Canales.

Se necesitaban un mínimo de 26 votos, ya que se trataba de un dictamen de reforma a la Constitución.