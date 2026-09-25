Aprueban diputados de Jalisco prohibir las cirugías estéticas a menores de edad

Julio Hurtado señaló que los menores de edad no pueden someterse a cirugías estéticas.

El Congreso del Estado aprobó con 33 votos a favor y una abstención de la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, una reforma a la Ley de Salud del Estado y al Código Penal de Jalisco, para que quede expresamente prohibido realizar cirugías estéticas a menores de 18 años de edad.

El autor de las reformas, el diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, dijo que también se incluyen sanciones a los médicos que lleven a cabo cirugías estéticas a menores de edad y también para los padres de familia o tutores que las autoricen.

“Hoy quedó finalmente aprobada esta iniciativa que busca proteger a las niñas y adolescentes de cirugías prematuras. Esta tendencia de someter a cirugía estéticas a los niños y a los adolescentes que ya ha causado muertes, incluso muy lamentables, en Jalisco ya quedó prohibido primero que los menores de edad puedan ser intervenidos de esta manera y sanciones para los doctores que se atrevan a hacer cirugías estéticas a menores de edad”, precisó.

El Código Penal también incluyen sanciones para los familiares que autoricen o que los presionen para llevar a cabio este tipo de cirugías. “Los niños deben ser protegidos y una forma de protegerlos es cuidar su desarrollo pleno: mental y físico”, expresó el legislador.

El dictamen aprobado en sesión del Pleno del Congreso establece que el consentimiento otorgado por madres o padres no elimina la responsabilidad prevista para la realización de procedimientos estéticos en menores de edad.

“Quiero aclarar que no estamos en contra y no queda incluidas las cirugías de reconstrucción que sean necesarias. Son solamente aquellas cirugías que tienen un propósito estético: aumento de glúteos, aumento de bubis o aumento de todas esas cosas que hoy son tendencia por la influencia de las redes sociales y que hoy están causando estragos y daños muy fuertes en la psicología de los niños, pero también ya casos de muertes en las cirugías mal practicadas”, subrayó.

Las disposiciones sobre cirugías estéticas en menores entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial.

El tema cobró relevancia tras la muerte de Paloma Nicole, de 14 años de edad, quien perdió la vida tras ser sometida a un procedimiento estético, sin el consentimiento de su padre, en hechos sucedidos en octubre de 2025, en la ciudad de Durango.