Guadalajara

Concluyeron su formación en la Escuela de Artes Plásticas y Oficios “Ángel Carranza”, 370 alumnas y alumnos; instituto administrado por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque

Egresan 370 alumnos de la Escuela “Ángel Carranza” en Tlaquepaque

Por Ricardo Gómez

El subdirector del plantel, Jaime Sandoval López, destacó que esta generación es resultado de meses e incluso años de disciplina y constancia, y subrayó que la escuela no solo brinda conocimientos técnicos, sino también espacios de expresión y formación integral.

La institución ofrece 76 talleres y oficios, en los que las y los estudiantes desarrollan habilidades que les permiten emprender proyectos propios o incorporarse al sector productivo y cultural.

“Aquí no solo se aprende una técnica; se descubre una vocación y se fortalece la confianza para transformar ideas en proyectos de vida”, expresó el directivo.

Durante la ceremonia de clausura se presentó una muestra del trabajo realizado en disciplinas como dibujo y pintura, fotografía, diseño gráfico, música, stop motion, papel maché, modelado en barro, guitarra, ballet, talleres literarios, danza clásica, anime y cómic, entre otras expresiones artísticas.

El evento concluyó con un recorrido por la exposición de proyectos finales y una convivencia entre estudiantes, docentes y familiares, en un ambiente festivo que celebró el cierre de una etapa formativa.

La Escuela de Artes Plásticas y Oficios “Ángel Carranza” informó que las inscripciones para marzo estarán abiertas con una cuota de recuperación de 237 pesos.

Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones en Contreras Medellín 194, o comunicarse a los teléfonos 33 36 57 04 80 y 33 28 04 81 71 para mayores informes.

