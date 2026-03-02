Egresan 370 alumnos de la Escuela “Ángel Carranza” en Tlaquepaque

El subdirector del plantel, Jaime Sandoval López, destacó que esta generación es resultado de meses e incluso años de disciplina y constancia, y subrayó que la escuela no solo brinda conocimientos técnicos, sino también espacios de expresión y formación integral.

La institución ofrece 76 talleres y oficios, en los que las y los estudiantes desarrollan habilidades que les permiten emprender proyectos propios o incorporarse al sector productivo y cultural.

“Aquí no solo se aprende una técnica; se descubre una vocación y se fortalece la confianza para transformar ideas en proyectos de vida”, expresó el directivo.

Durante la ceremonia de clausura se presentó una muestra del trabajo realizado en disciplinas como dibujo y pintura, fotografía, diseño gráfico, música, stop motion, papel maché, modelado en barro, guitarra, ballet, talleres literarios, danza clásica, anime y cómic, entre otras expresiones artísticas.

El evento concluyó con un recorrido por la exposición de proyectos finales y una convivencia entre estudiantes, docentes y familiares, en un ambiente festivo que celebró el cierre de una etapa formativa.

La Escuela de Artes Plásticas y Oficios “Ángel Carranza” informó que las inscripciones para marzo estarán abiertas con una cuota de recuperación de 237 pesos.

Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones en Contreras Medellín 194, o comunicarse a los teléfonos 33 36 57 04 80 y 33 28 04 81 71 para mayores informes.