Inaugura El Salto dos Agencias Municipales en colonias El Verde y La Piedrera

El Gobierno de El Salto inauguró dos nuevas Agencias Municipales en la colonia La Esperanza, delegación El Verde, y en la colonia La Piedrera, delegación Las Pintitas, como parte de su estrategia para acercar los servicios públicos a comunidades que durante años permanecieron en rezago.

La presidenta municipal, Nena Farías, destacó que una de sus promesas de campaña fue construir un gobierno más cercano a la ciudadanía, por lo que estas nuevas sedes permitirán brindar atención directa y de primera instancia sin que las y los vecinos tengan que trasladarse hasta las oficinas centrales del Ayuntamiento.

Las agencias ofrecerán recepción de reportes de servicios públicos, gestión y entrega de apoyos asistenciales, además de talleres comunitarios, asesorías jurídicas y campañas de salud, con el objetivo de fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida en ambas colonias.

Durante la inauguración, habitantes de La Esperanza y La Piedrera expresaron su satisfacción al contar con espacios de atención en sus propias comunidades, lo que, señalaron, facilita la comunicación directa con el gobierno municipal.

Con estas acciones, la administración de El Salto reafirma su política de proximidad, enfocada en llevar soluciones y atención institucional a cada rincón del municipio.