Zapopan renueva certificación ISO 9001 para la Dirección de Padrón y Licencias

El Gobierno de Zapopan entregó el Certificado de Calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2015 a su Dirección de Padrón y Licencias, reconocimiento que avala la correcta aplicación de estándares internacionales en los procesos administrativos y servicios que se brindan a la ciudadanía y al sector empresarial.

La dependencia obtuvo esta certificación por primera vez en 2023, con una vigencia inicial de tres años. Tras una nueva auditoría a sus procedimientos internos, logró refrendar el distintivo y extender su validez hasta 2029.

Con ello, se confirma que los trámites y servicios que opera la Dirección cumplen con criterios enfocados en la eficiencia institucional, la mejora continua, la transparencia y una atención pública más profesional.

El director de Padrón y Licencias, Diego Fernández Pérez, destacó que el logro es resultado de un sistema estructurado de trabajo y de una política permanente de mejora en la atención tanto a ciudadanos como a empresas, lo que permite realizar trámites de manera más ágil y clara, facilitando la apertura de nuevos negocios.

Subrayó que contar con una certificación de esta naturaleza no solo implica superar una auditoría, sino generar confianza en que los procesos están bien definidos, que las decisiones se toman con base en criterios establecidos y que el servicio público se ofrece con consistencia y profesionalismo.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco, Cindy Blanco Ochoa, señaló que Zapopan se ha consolidado como referente en atención ágil y eficiente, ya que únicamente este municipio y Guadalajara cuentan con este reconocimiento en la entidad. Añadió que este tipo de avances inciden directamente en la generación de empleo, la movilidad social y la calidad de vida.

En tanto, el director de Simplificación y Digitalización, Juan Gerardo Reyes Urrutia, resaltó que la certificación se obtuvo por segunda ocasión y con casas evaluadoras distintas, lo que demuestra el cumplimiento constante de los requisitos de calidad y la consolidación de una cultura institucional de mejora continua.

Desde el sector empresarial, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, consideró que este distintivo brinda certeza jurídica a ciudadanos e inversionistas, lo que fortalece el entorno para la inversión y posiciona al municipio como ejemplo de buenas prácticas administrativas.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, adelantó que su administración buscará extender esta certificación a la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, con el objetivo de agilizar aún más los trámites en ese ámbito y fortalecer la mejora regulatoria.

Digitalización y simplificación de trámites

Como parte de su estrategia de modernización administrativa, el municipio ha implementado diversas herramientas tecnológicas para facilitar gestiones ciudadanas y empresariales. Entre ellas destaca el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), que concentra más de 500 trámites y servicios de los tres niveles de gobierno.

A través del Registro Electrónico de Trámites y Servicios (RETYS) se han digitalizado 455 procedimientos; más de 103 permiten descargar formatos en línea y al menos 124 ofrecen opciones para agendar citas, realizar pagos o dar seguimiento digital.

El municipio también cuenta con el Centro de Vinculación y Desarrollo Digital (CEVID), donde se brinda acompañamiento gratuito a personas que requieren apoyo para realizar trámites electrónicos. Además, la Ventanilla Empresarial facilita la apertura de expedientes y el inicio de gestiones administrativas para empresas, mientras que el sistema Digitrámite permite abrir negocios de bajo riesgo en un plazo máximo de 72 horas mediante prelicencias digitales.

Con estas acciones, el Gobierno de Zapopan fortalece un modelo de gestión pública orientado a la innovación, la simplificación administrativa y la mejora constante en la atención a la ciudadanía.