Aprueban aumento al presupuesto 2026 de Tlajomulco; priorizan obra pública, seguridad y salud

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga aprobó en sesión extraordinaria la primera modificación al Presupuesto de Egresos 2026, que contempla un incremento de 953 millones 676 mil pesos, recursos que se destinarán principalmente a obra pública, seguridad y fortalecimiento de los servicios de salud.

Con este ajuste, el presupuesto total del municipio pasa de 5 mil 8 millones de pesos a 5 mil 961 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026. De acuerdo con autoridades municipales, el aumento está relacionado con el crecimiento en la recaudación local y la disponibilidad de recursos propios.

Uno de los rubros que registra mayor incremento es la inversión en infraestructura, que suma 588 millones de pesos adicionales para alcanzar un total de mil 541 millones de pesos. Con ello, el gasto en obra pública representará el 25.86 por ciento del presupuesto total del municipio.

Durante la sesión, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que el ajuste permitirá consolidar proyectos de infraestructura y servicios que se encuentran en desarrollo o en etapa de planeación.

Entre las obras mencionadas se encuentran la construcción de centros administrativos, la nueva unidad de Cruz Verde en la zona Valle, la ampliación de la comisaría municipal, una academia de policía y la instalación de un sistema de videovigilancia tipo C5.

También se prevé continuar con proyectos vinculados al abasto de agua, como la perforación de nuevos pozos y la mejora de conexiones con fuentes de abastecimiento provenientes de la Planta Potabilizadora El Zapote y de la Planta Potabilizadora PP5, además de la construcción de vasos reguladores para mitigar inundaciones.

El dictamen aprobado también contempla recursos para fortalecer la seguridad pública mediante la adquisición de patrullas, uniformes y equipamiento operativo, así como la compra de equipo médico para ampliar la capacidad de atención en la nueva Cruz Verde municipal.

Según lo informado durante la sesión, el 79.21 por ciento de la inversión pública provendrá de recursos fiscales municipales, mientras que el 20.79 por ciento corresponde a aportaciones federales.

En la misma sesión, el Cabildo avaló otros acuerdos, entre ellos la implementación de los programas Tlajo Impulsa 2026 y Creciendo Juntos 2026, orientados al apoyo económico y al fortalecimiento del desarrollo comunitario.

Asimismo, se aprobó la aportación municipal para la Policía Metropolitana de Guadalajara, la creación de las Brigadas por la Integridad para promover la cultura de la transparencia, y la selección de las mujeres que recibirán el reconocimiento Olivia Zúñiga Correa en el marco del Día Internacional de las Mujeres.

Como parte de los acuerdos, el Cabildo también declaró 2026 como el Año de la Recuperación de la Vivienda Abandonada en Tlajomulco de Zúñiga, iniciativa que busca impulsar acciones para recuperar viviendas deshabitadas y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en las colonias.

Antes del inicio de la sesión, autoridades municipales, funcionarios y ciudadanos guardaron un minuto de silencio en memoria de civiles e integrantes de las fuerzas armadas que fallecieron en los hechos ocurridos el 22 de febrero.