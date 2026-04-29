Obligarán a que nuevas construcciones instalen dispositivos de control de escurrimiento de agua de lluvia

El legislador del PT, Leonardo Almaguer Castañeda.

Las empresas inmobiliarias o los particulares que construyan viviendas, comercios o áreas industriales que generen superficies impermeables, estarán obligados a contar con un dispositivo de control de escurrimiento de agua de origen pluvial.

Esta obligación será aplicable a toda obra nueva, así como a remodelaciones o ampliaciones que incrementen la superficie impermeable.

La reforma a la Ley del Agua para el Estado de Jalisco fue presentada por el diputado del PT, Leonardo Almaguer Castañeda, y recibió 27 votos a favor de los legisladores asistentes a la sesión del pleno.

“El dictamen amplia el alcance del artículo 86 bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para que toda ocupación del territorio urbano o rural, habitacional, comercial, industrial, agrícola o pecuario que genere superficies impermeables, esté obligada a incorporar dispositivos de control del escurrimiento pluvial y no solamente desarrollos nuevos, sino también en remodelaciones o ampliaciones que incrementen la impermeabilización del suelo”, explicó.

Con la modificación a la Ley del Agua también se estaría obligando al sector agrícola, como a los invernaderos que producen berries, a que tomen responsabilidad por el cambio en el uso del suelo y del entorno, dijo Almaguer Castañeda.

Los invernaderos cubren con plástico vastas superficies de terreno en las regiones aledañas al lago de Chapala, al sur de Jalisco, entre otras zonas.

“Esta reforma incorpora el principio de corresponsabilidad ambiental. Quien modifica el suelo debe asumir las medidas para evitar daños al ciclo del agua. Esta reforma tiene además una virtud política y jurídica central, no traslada nuevas cargas al erario, sino que establece obligaciones directas para quienes generan el impacto. No significa más impuestos para la gente, significa reglas claras para desarrolladores, propietarios o responsables de obras que alteran las condiciones naturales de infiltracion”, señaló.

La iniciativa se construyó de la mano del ingeniero y experto en hidrología, Josué Sánchez Tapetillo, quien ha dicho públicamente que desde hace 12 años se implementó el articulo 86-Bis. Sin embargo, no ha sido tomado en cuenta al momento de urbanizar y ahora queda establecido como una obligación.

La reforma recibió el voto favorable de las bancadas de MC, Morena, PAN, Partido Verde, PRI, Futuro, PT y el legislador sin partido, Alejandro Puerto.