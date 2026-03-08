Concluyen rehabilitación de clústers en Santa Fe tras inversión de 110 millones de pesos

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga informó la conclusión de las obras de rehabilitación vial realizadas en los clústers del fraccionamiento Santa Fe, un programa que contempló la intervención de calles internas y trabajos de mantenimiento urbano con una inversión total de 110 millones de pesos.

Durante un acto realizado en la zona, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que se trata de una de las inversiones más amplias destinadas al mejoramiento de infraestructura dentro de ese desarrollo habitacional. El alcalde también destacó la importancia de que vecinos participen en el cuidado de los espacios públicos para conservar las obras realizadas.

De acuerdo con datos del gobierno municipal, el programa incluyó trabajos de reencarpetado y fresado en 347 mil 221 metros cuadrados de superficie, además de la atención de 57 mil 280 metros lineales de vialidades al interior de los clústers, donde varias calles presentaban deterioro acumulado durante años.

Las labores también contemplaron la aplicación de más de 25 mil metros cúbicos de bacheo superficial y profundo, así como la instalación de 17 mil 771 metros de señalamiento horizontal y vertical para mejorar el orden vial y reforzar la seguridad tanto para peatones como para automovilistas.

El director de Obras Públicas municipal, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que con estas acciones concluye la primera etapa de intervención en los primeros 48 clústers del fraccionamiento.

Según detalló, esta fase se centró en la recuperación de la superficie de rodamiento en cerca de 60 kilómetros de vialidades, y ahora dará paso a una segunda etapa enfocada en trabajos de mantenimiento para atender daños o deterioros que puedan surgir posteriormente.

Autoridades municipales indicaron que la rehabilitación busca mejorar las condiciones de movilidad dentro de los fraccionamientos, además de reforzar la seguridad vial y las condiciones del entorno urbano para las familias que habitan en la zona.