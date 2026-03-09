Igualdad Animal: Venció el plazo y las gallinas siguen en jaulas

FOTO: Igualdad Animal

La organización Igualdad Animal México informó que la cadena hotelera Marriott International no alcanzó su política global de transición a huevo sin jaulas fijada para 2025, un compromiso adoptado en 2018 que ahora coloca a la cadena bajo presión en un sector que ha elevado sus estándares de abastecimiento responsable.

El retraso —cuyo motivo no fue detallado por la compañía— pone a escrutinio la implementación local de sus compromisos globales y podría elevar la presión reputacional en la empresa, particularmente ante la realización de la Copa Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, donde Marriott International figura como hotel oficial del torneo.De acuerdo con cifras compartidas por Marriott, el conglomerado cuenta con más de 1.7 millones de habitaciones en 144 países, lo que la convierte en la cadena hotelera más grande del mundo y pone de manifiesto el impacto que sus avances o rezagos pueden tener en la vida de millones de gallinas.

La falta de información y el silencio de la empresa respecto de su compromiso limita la evaluación del cumplimiento del mismo, un aspecto que contrasta con las tendencias globales de transparencia en abastecimiento responsable y genera dudas sobre si avanza o no en su política.

“Marriott se presentará ante el mundo como una empresa responsable que comparte los valores del Mundial y de las millones de personas que disfrutarán de este gran evento, pero sigue ignorando abiertamente el sufrimiento animal en su cadena de suministro y a los consumidores que quieren mejores prácticas de bienestar animal”, dijo Cecilia Ortuño, Coordinadora de Campañas de Igualdad Animal México.

Para exigir a Marriott International cumplir con su compromiso de huevo sin jaulas, la organización habilitó una página web a través de la cual las personas pueden contactar directamente a los tomadores de decisiones de la empresa.

Tan sólo en México, más de 170 empresas se han comprometido a dejar atrás el huevo proveniente de gallinas enjauladas, impulsadas por una creciente preocupación de la sociedad y los consumidores por el bienestar animal. También lo han hecho grandes empresas internacionales como Ahold Delhaize, que recientemente anunció un plan sólido con fechas claras para terminar con las jaulas en su cadena de suministro e incluso implementar una señalización que disuada a la gente de comprar huevos de gallinas enjauladas.

Este compromiso impactará directamente a entre 5 y 7 gallinas en Estados Unidos, lo que demuestra que las empresas tienen un gran poder para cambiar la vida de los animales si se lo proponen y toman acciones contundentes para cumplir sus compromisos.