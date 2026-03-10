Estudian a los migrantes como transformadores de sus comunidades, en libro de Miguel Moctezuma

La presentación del libro editado por la UAZ se realizó en el Congreso de Jalisco.

Los migrantes no solo son remesas ni estadísticas de las personas que se van. Son ciudadanos que transforman sus comunidades, financian obras, sostienen redes familiares y participan en la vida social de sus comunidades aún viviendo a miles de kilómetros de distancia.

Este es el ángulo de los migrantes que plantea Miguel Moctezuma Longoria, especialista en estudios sobre migración internacional, durante la presentación del libro El poder de la transformación de los migrantes mexicanos y sus organizaciones transnacionales, realizada en el Congreso del Estado

El doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera (Colef) y académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), subrayó que este es el peor momento de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, porque no solo se promueve su deportación, sino que existe una persecusión en su contra del gobierno vecino, impulsada por el presidente Donald Trump.

“No se trata solo de deportaciones, se trata de un sistema de persecusión que echó raíces en la sociedad y esta nueva caracteristica es la que hace mas peligroso este régimen que los demás, porque no solamente es un Donald Trump violento, sino una sociedad excluyente que persigue y así nos preguntamos qué significado tiene la frontera en términos de un muro. A veces pensamos que es un metal o que son bloques o alambres. No. Es un muro social que separa y que confronta”, manifestó el sociólogo.

Por su parte, Luis Rodolfo Morán Quiroz, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien también estudió el doctorado en Ciencias Sociales en el Colef, reforzó el juicio sobre Trump y el peligro que representa para los migrantes mexicanos.

“Este Trump 2.0 ha sido más agresivo, ha sido más mediático, ha sido mas de pelea con las Cortes, más peleas con las poblaciones locales y ha pensado ‘me voy a deshacer de gente que sea residente o de gente que tenga la ciudadanía, solo porque no tiene la sangre que debería tener. y Miguel en su libro alcanza a discutir esto, que tiene que ver con la separación de los niños que supuestamente se dice que viajan no acompañados y muy probablemente van acompañados, pero no se dice y los ha separado muy cruelmente de sus familias”, aseveró.

Enrique Martínez Curiel, académico del Centro Universitario de los Valles de la UdeG, precisó que el libro “llega en un momento crucial”, ante el endurecimiento de las políticas migratorias y la criminalización de las comunidades migrantes.

El autor del libro El poder de la transformación de los migrantes mexicanos y sus organizaciones transnacionales, sugirió al Congreso de Jalisco que cambie el nombre de la Comisión de Derechos Humanos, y le añada “Migración Internacional” y Pueblos Originarios.

Dijo que Jalisco debe incluir más a sus migrantes en sus políticas públicas. Los tiene olvidados.

Moderó la presentación del libro, Alma Neri, representante en Jalisco de Fuerza Migrante. Asistieron a la presentación las ex diputadas y profesoras Hortensia Noroña y Ana Bertha Guzmán.