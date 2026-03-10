Plantean que funcionarios de Gdl vayan al Congreso a explicar atraso de obras en parque Rojo

Imagen de este lunes de las áreas verdes del parque Revolución o parque Rojo.

La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso de Jalisco propondrá citar a comparecer a funcionarios municipales para que informen a las y los legisladores el estado que guardan las obras de remodelación del parque Rojo o Revolución.

La propuesta la presentará este miércoles la diputada de Futuro, Mariana Casillas, quien preside la Comisión legislativa, quien dijo que existe un incumplimiento en los plazos de entrega de los trabajos.

El cierre del parque Rojo se realizó el 24 de abril y tres días después, el 27 de abril, el director de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Arauz, se fijó un plazo de cinco meses para concluir los trabajos. Por ello, el atraso es superior a los 150 días, sin que se haya dado una explicación del por qué del retraso.

La iniciativa busca citar al director de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Arauz, a la coordinadora de Gestión de la Ciudad del Ayuntamiento tapatío, Viridiana de la Torre Guzmán, así como a la contralora municipal, Alejandra Hernández Santillán.

Mariana Casillas dijo que se busca esclarecer distintos aspectos relacionados con la planeación, ejecución y supervisión de la obra pública en el parque Rojo, entre ellos el avance físico y financiero del proyecto, las causas del incumplimiento de los plazos originalmente establecidos, las modificaciones realizadas al proyecto ejecutivo y los mecanismos de control y fiscalización del uso de recursos públicos.

El proceso también permitirá abordar preocupaciones públicas relacionadas con el cierre prolongado del parque y las implicaciones sociales que ha tenido la intervención sobre uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.