Anuncian inversión de mil 100 millones para mejorar calidad del agua en el AMG

Ante los reportes ciudadanos sobre problemas en la calidad del agua en colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco anunció una inversión inmediata de mil 100 millones de pesos, en junto con la Federación, para ejecutar obras que buscan mejorar el suministro.

Las acciones contemplan la intervención de colectores en los municipios de Tlajomulco, El Salto y Tlaquepaque, así como la construcción de una planta de bombeo que permitirá llevar agua de la presa La Calera al tanque de cambio de régimen junto a la planta potabilizadora número 5, con el objetivo de evitar su contaminación a través del canal Las Pintas.

El titular de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez, explicó que estas acciones se realizan en coordinación con municipios del área metropolitana y con autoridades federales. Añadió que, junto con la federación, se preparan proyectos de mayor alcance para garantizar el abasto y la calidad del agua en la ciudad.

“Hacemos un llamado a todos los municipios del área metropolitana para que mantengan estas labores de cuidado, supervisión y vigilancia permanente. La Secretaría de Gestión Integral del Agua, junto al gobierno federal, tiene planificadas inversiones importantes para garantizar agua suficiente y de calidad a la ciudad”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, aseguró que el municipio mantiene labores de vigilancia y coordinación con los distintos niveles de gobierno.

“Hemos realizado labores de vigilancia y diversas acciones que contribuyen a que llegue el agua en las mejores condiciones posibles. Nuestras aguas son responsabilidad de todos”, expresó.

El gobierno estatal indicó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que también contempla el acueducto sustituto Chapala–Guadalajara y la modernización de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle.